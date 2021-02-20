Майдан врятував Україну від Януковича і Росії, – Овдієнко

Минуло 7 років від тієї дати, коли герої Небесної Сотні поклали свої життя, щоб Україна змінилася на краще. Значущість тих подій для історії нашої держави важко переоцінити.

Після лютневих подій 2014 року Україна дійсно стала взагалі іншою країною. Про це розповів Артем Овдієнко у блозі "Думки мої тихі".

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Як змінилась Україна

За його словами, від того часу змінилася влада – верхівка (разом із президентом) втекли за кордон. Також змінився вектор розвитку держави – від Росії Україна знову розвернулася в бік Заходу.

Змінилися і цінності – Майдан навчив нас підтримувати та допомагати один одному. Майдан показав нам, що ми нація, а не натовп. Майдан показав нам, що українці готові жертвувати собою заради інших,

– зазначив Овдієнко.

Чому нам потрібен був Майдан

Євромайдан, як зауважив журналіст, був потрібен Україні хоча б тому, що він:

завадив родині Віктора Януковича остаточно розікрасти Україні;

завадив продати Україну Володимиру Путіну, тобто Революція Гідності дійсно врятувала нас від повторення долі Білорусі (де наразі при владі кривавий диктатор, а сама країна є фактично під керуванням Росії);

врятував від болота "Русского мира".

Овдієнко наголосив: "Наші революції, наші бажання змінити країну на краще спрацьовують, навіть якщо нам здається, що результату немає, навіть якщо нам здається, що усі досягнення чергової Революції ми вчергове змарнували".

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