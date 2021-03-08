Чим загрожувала поразка Майдану: Казарін навіть яскравий приклад Білорусі
Досвід Білорусі досить недвозначно ілюструє, чим могла обернутися поразка Майдану. Ті, хто програв 7 років тому – досі намагаються грати в "умовний спосіб".
Джерело:"Грані правди" на 24 каналі
Вони ставлять Майдану в провину втрату Криму і Донбасу. Про це сказав Павло Казарін в своєму блоги "Грані правди".
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"Всі ці розмови покликані відвернути увагу від головного – Майдан був єдиною перепоною для узурпації влади", – підкреслив журналіст.
Він нагадав, що взимку 2013 року це майже трапилася. У цей час влада сперечалася лише про фінальну редакції сценарію. Він пояснив:
"Хтось пропонував віддати вибори президента на відкуп парламенту. Хтось – підвищити віковий ценз для кандидатів. Якби вулиця не втрутилася – четвертий президент цілком міг би виявитися для України останнім", – вважає Казарін.
Якби Майдан програв: сценарій Білорусі
Журналіст також додав, якби протест зазнав поразки – ці роки ми могли б прожити за сценарієм Білорусі. Це означає що:
- активістам загрожувала б в'язниця;
- опозиції – еміграція;
- незалежній пресі – знищення;
- Росії не було б потреби втручатися в Крим і на Донбас – з тієї простої причини, що їй дісталася б вся країна.
"Це було б неминуче. Тому що розправа над опозицією неминуче б відрізала Віктору Януковичу шлях на захід", – сказав Казарін.
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Він підсумував, що в подібних умовах він був би приречений впасти в підставлені долоні Кремля. Подібно до того, як зараз, в них остаточно потрапив Олександр Лукашенко.
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