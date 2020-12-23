Напередодні у МАУ заявили, що компанія перебуває на межі банкрутства. Колектив написав відкритого листа до президента, де попросив кредит, аби розплатитися з боргами. Чи допомагиме держава – читайте далі.

Підтримувати авіацію точно потрібне, але варто зважати, у який спосіб. Таку думку у програмі "Що це було?" на 24 каналі висловив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Важливо Криклій відповів, коли Україна відновить авіасполучення з ЄС

Чиновник зауважив, що є компанії, в яких борг почав накопичуватися задовго до епідеміологічної та економічних криз. "Це такий вже системний підхід – накопичення боргів. Мовляв, навіщо платити, якщо можна не робити цього", – підкреслив він.

Якби вони постійно сплачували борги, не накопичували б їх протягом останніх, 4 – 5 років, було б коректно говорити, що проблеми тільки через кризу. Але тут маємо іншу ситуацію,

– запевнив Криклій.

Рятувати МАУ за гроші держави – такої політики міністр не підтримує. Адже не зовсім розуміє раціональність ухвалення такого рішення. "Борги накопичувалися протягом років. Якщо бізнес збитковий, навіщо його вести?", – додав він.

Що буде з "Украерорухом"

Криклій також наголосив, що підтримка "Украероруху" – це питання безпеки насамперед. Тому держава не дасть компанії збанкрутувати, міністр тримає це на особистому контролі.

Їм і фінансову допомогу надали. І з ЄБРР ми у рекордні терміни змогли отримати стабілізаційний кредит на цей поточний період, аби ліквідність їм поповнити,

– розповів чиновник.

Він також наголосив, що проблема з боргами МАУ залишається. Адже ця компанія винна "Украероруху" орієнтовно мільярд гривень.