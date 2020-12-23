Криклій пояснив, чи держава рятуватиме МАУ від банкрутства
Напередодні у МАУ заявили, що компанія перебуває на межі банкрутства. Колектив написав відкритого листа до президента, де попросив кредит, аби розплатитися з боргами. Чи допомагиме держава – читайте далі.
Підтримувати авіацію точно потрібне, але варто зважати, у який спосіб. Таку думку у програмі "Що це було?" на 24 каналі висловив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Важливо Криклій відповів, коли Україна відновить авіасполучення з ЄС
Чиновник зауважив, що є компанії, в яких борг почав накопичуватися задовго до епідеміологічної та економічних криз. "Це такий вже системний підхід – накопичення боргів. Мовляв, навіщо платити, якщо можна не робити цього", – підкреслив він.
Якби вони постійно сплачували борги, не накопичували б їх протягом останніх, 4 – 5 років, було б коректно говорити, що проблеми тільки через кризу. Але тут маємо іншу ситуацію,
– запевнив Криклій.
Рятувати МАУ за гроші держави – такої політики міністр не підтримує. Адже не зовсім розуміє раціональність ухвалення такого рішення. "Борги накопичувалися протягом років. Якщо бізнес збитковий, навіщо його вести?", – додав він.
Що буде з "Украерорухом"
Криклій також наголосив, що підтримка "Украероруху" – це питання безпеки насамперед. Тому держава не дасть компанії збанкрутувати, міністр тримає це на особистому контролі.
Їм і фінансову допомогу надали. І з ЄБРР ми у рекордні терміни змогли отримати стабілізаційний кредит на цей поточний період, аби ліквідність їм поповнити,
– розповів чиновник.
Він також наголосив, що проблема з боргами МАУ залишається. Адже ця компанія винна "Украероруху" орієнтовно мільярд гривень.
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