Президент Володимир Зеленський та очільник Міністерства захисту довкілля й природних ресурсів Роман Абрамовський під час розмови дійшли згоди, що реформи в довкільній галузі треба продожувати. Адже наразі розпочато, проте не завершено дуже багато питань.

Президент поставив завдання довести всі реформи до логічного завершення. Про це Роман Абрамовський розповів в ефірі 24 каналу.

Читайте також Очільники Мінекології та Мінветеранів подали у відставку

Він зазначив, що завершення відповідних реформ необхідно для того, щоб вийти на європейський рівень вирішення екологічних питань та виконати все, що стосується угоди про асоціацію з ЄС. А також – зробити життя громадян кращим у безпечному довкіллі.

Так, дійсно депутати ВР, зокрема екологічного комітету – пообіцяли підтримку у просуванні законодавчих тактик законопроєктів,

– розповів міністр.

Також він зауважив, що наразі у міністерстві дуже багато напрацювань, зокрема:

закон про відходи;

закон про екологічний контроль;

проєкт нового закону про атмосферне повітря.

У відповідних питаннях без підтримки депутатів буде дуже важко, але її отримали – тому прийнято рішення лишитися, зазначив очільник Міністерства захисту довкілля й природних ресурсів.

Розмова з прем'єр-міністром

Водночас Роман Абрамовський розповів, що вони з Денисом Шмигалем дійшли згоди, що реформи та законопроєкти, які треба приймати, залежать не виключно від міністерства, а й від Верховної Ради та громадськості.

Заяву написав я, передав її президенту України. І, у нас дійсно була розмова з прем'єр-міністром, ми торкалися певних питань, він, звісно, не задоволений темпами реформ,

– зазначив Абрамовський.

"Ми чітко пройшлись по всіх реформах, у нас 14 напрямків в міністерстві, ми торкнулися кожного і зафіксували, яка швидкість руху буде щодо реформ", – сказав очільник Міністерства захисту довкілля й природних ресурів. За його словами, це стосується:

кодексу про надра;

закону про екологічний контроль і управління відходами;

закону про обмеження обігу пластикових пакетів, на чому наголошував президент.

Роман Абрамовський розповів, що вони з прем'єр-міністром домовились про взаємну підтримку у всіх відповідних питаннях. Також він додав, що комунікація між прем'єром та міністром відбуватиметься надалі.

"Президент візьме ситуацію щодо екологічної галузі під контроль. І в нас є пропозиція, яка буде напрацьована на наступній зустрічі, створити екологічну раду при президентові України", – повідомив очільник Міністерства захисту довкілля й природних ресурів Роман Абрамовський.