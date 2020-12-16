Мав розмову із Зеленським, – Абрамовський про заяву щодо відставки
Президент Володимир Зеленський та очільник Міністерства захисту довкілля й природних ресурсів Роман Абрамовський під час розмови дійшли згоди, що реформи в довкільній галузі треба продожувати. Адже наразі розпочато, проте не завершено дуже багато питань.
Президент поставив завдання довести всі реформи до логічного завершення. Про це Роман Абрамовський розповів в ефірі 24 каналу.
Читайте також Очільники Мінекології та Мінветеранів подали у відставку
Він зазначив, що завершення відповідних реформ необхідно для того, щоб вийти на європейський рівень вирішення екологічних питань та виконати все, що стосується угоди про асоціацію з ЄС. А також – зробити життя громадян кращим у безпечному довкіллі.
Так, дійсно депутати ВР, зокрема екологічного комітету – пообіцяли підтримку у просуванні законодавчих тактик законопроєктів,
– розповів міністр.
Також він зауважив, що наразі у міністерстві дуже багато напрацювань, зокрема:
- закон про відходи;
- закон про екологічний контроль;
- проєкт нового закону про атмосферне повітря.
У відповідних питаннях без підтримки депутатів буде дуже важко, але її отримали – тому прийнято рішення лишитися, зазначив очільник Міністерства захисту довкілля й природних ресурсів.
Розмова з прем'єр-міністром
Водночас Роман Абрамовський розповів, що вони з Денисом Шмигалем дійшли згоди, що реформи та законопроєкти, які треба приймати, залежать не виключно від міністерства, а й від Верховної Ради та громадськості.
Заяву написав я, передав її президенту України. І, у нас дійсно була розмова з прем'єр-міністром, ми торкалися певних питань, він, звісно, не задоволений темпами реформ,
– зазначив Абрамовський.
"Ми чітко пройшлись по всіх реформах, у нас 14 напрямків в міністерстві, ми торкнулися кожного і зафіксували, яка швидкість руху буде щодо реформ", – сказав очільник Міністерства захисту довкілля й природних ресурів. За його словами, це стосується:
- кодексу про надра;
- закону про екологічний контроль і управління відходами;
- закону про обмеження обігу пластикових пакетів, на чому наголошував президент.
Роман Абрамовський розповів, що вони з прем'єр-міністром домовились про взаємну підтримку у всіх відповідних питаннях. Також він додав, що комунікація між прем'єром та міністром відбуватиметься надалі.
"Президент візьме ситуацію щодо екологічної галузі під контроль. І в нас є пропозиція, яка буде напрацьована на наступній зустрічі, створити екологічну раду при президентові України", – повідомив очільник Міністерства захисту довкілля й природних ресурів Роман Абрамовський.
Поділитися новиною