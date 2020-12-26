МАУ знову літатиме до Азербайджану: коли відновлять рейси
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила про відновлення рейсів в Азербайджан. Польоти здійснюватимуться за маршрутом Київ – Баку.
Рейси планують відновити з 30 грудня. Про це повідомили на сайті Avianews.
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Особливості польотів
Поки це єдина авіакомпанія, яка обслуговуватиме цей маршрут. Прямі рейси літатимуть в Баку в середу і неділю, а назад – в четвер і понеділок. В'їзд в Азербайджан дозволений тільки іноземцям з посвідкою на проживання або за окремим рішенням Оперативного штабу при уряді країни.
Документи перед посадкою
Перед посадкою в літак пасажир повинен показати довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом. На момент перетину кордону Азербайджану термін дії довідки не повинен перевищувати 48 годин.
МАУ обмежила перевезення ручного покладу в салоні літака на рейсах до Азербайджану і з Азербайджану за рішенням влади країни.
Куди ще МАУ запускає рейси
- Спільно з туристичним оператором Travel Professional Group із 28 грудня МАУ починає чартерну програму польотів на Шрі-Ланку.
- Також "Міжнародні авіалінії України" планують з 28 березня відновити міжнародну мережу з 43 маршрутів.
- Авіакомпанія поступово повертатиметься до графіка, який був до пандемії.
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