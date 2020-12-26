Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заявила про відновлення рейсів в Азербайджан. Польоти здійснюватимуться за маршрутом Київ – Баку.

Рейси планують відновити з 30 грудня. Про це повідомили на сайті Avianews.

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Особливості польотів

Поки це єдина авіакомпанія, яка обслуговуватиме цей маршрут. Прямі рейси літатимуть в Баку в середу і неділю, а назад – в четвер і понеділок. В'їзд в Азербайджан дозволений тільки іноземцям з посвідкою на проживання або за окремим рішенням Оперативного штабу при уряді країни.

Нагадаємо! МАУ не відновлювала прямі рейси в Баку через конфлікт в Нагірному Карабас. Пізніше влада Азербайджану обмежила відкриття нових рейсів, аргументуючи це карантинними заходами через пандемію COVID-19.

Документи перед посадкою

Перед посадкою в літак пасажир повинен показати довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус з негативним результатом. На момент перетину кордону Азербайджану термін дії довідки не повинен перевищувати 48 годин.

МАУ обмежила перевезення ручного покладу в салоні літака на рейсах до Азербайджану і з Азербайджану за рішенням влади країни.

Куди ще МАУ запускає рейси