В авіакомпанії МАУ запевнили, що виплати сім'ям жертв катастрофи в Ірані – у процесі здійснення. Ці компенсації пов'язані зі страховками, якими забезпечували пасажирів та членів екіпажу.

Частина компенсацій щодо страхівок вже виплачена

Щодо страхових виплат, то в авіакомпанії впевнені, що з ними проблем не буде. Про це повідомив президент МАУ Євген Дихне під час презентації фільму-розслідування про авіатрощу, пише Укрінформ.

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Одна їх частина вже виплачена, друга – там більш складна процедура визначення шкоди сім'ї, і це теж у процесі виплати,

– наголосив Дихне.

Щодо відшкодувань від іранської сторони, то їх Україна має добиватись на міжнародному рівні, зазначили у МАУ.

Іран обіцяв родинам жертв по 150 тисяч доларів

Зазначимо, що раніше Тегеран заявив, що родинам загиблих у трагедії 8 січня 2020 року виплатить по 150 тисяч доларів. В українському МЗС пояснили, що сума має бути визначена шляхом переговорів сторін. У рішенні мають врахувати і міжнародну практику таких компенсацій.

Важливо! 30 грудня 2020 року Іран заявив про завершення розслідування катастрофи, що стала смертельною для 176 осіб. Лише 5 січня 2021 року технічний звіт передали Україні. Тепер його має затвердити Міжнародна організація цивільної авіації.

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