Українська авіакомпанія МАУ 5 січня проведе закриту презентацію фільму про авіатрощу над Тегераном. Вже 8 січня минає рік з трагедії, що забрала життя 176 людей.

У фільмі є розповідь про розслідування авіатрощі

Автором кінострічки є Леонід Канфер. Про це інформує пресслужба авіакомпанії.

До теми У МЗС відреагували на суму компенсації Ірану сім'ям загиблих у авіакатастрофі МАУ

Леонід Канфер, провів власне розслідування. Його результати можна побачити у фільмі "Таємниці загибелі Ромео". Автор спробував встановити істину щодо того, що ж насправді сталося у небі Ірану, які події цьому передували, який у них міжнародний контекст та наслідки,

– додають в МАУ.

На презентацію запросили представників МЗС, Офісу Генпрокурора, Мін'юсту, СБУ, фонду "Безпечне Небо» та співробітників авіакомпанії.

Що відомо про Леоніда Канфера? Це – воєнний журналіст, автор документальних фільмів. Проживає в Україні протягом 5 останніх років.

Головне про авіакатастрофу літака МАУ