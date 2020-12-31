МАУ покаже фільм-розслідування про авіакатастрофу українського літака в Ірані
Українська авіакомпанія МАУ 5 січня проведе закриту презентацію фільму про авіатрощу над Тегераном. Вже 8 січня минає рік з трагедії, що забрала життя 176 людей.
У фільмі є розповідь про розслідування авіатрощі
Автором кінострічки є Леонід Канфер. Про це інформує пресслужба авіакомпанії.
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Леонід Канфер, провів власне розслідування. Його результати можна побачити у фільмі "Таємниці загибелі Ромео". Автор спробував встановити істину щодо того, що ж насправді сталося у небі Ірану, які події цьому передували, який у них міжнародний контекст та наслідки,
– додають в МАУ.
На презентацію запросили представників МЗС, Офісу Генпрокурора, Мін'юсту, СБУ, фонду "Безпечне Небо» та співробітників авіакомпанії.
Головне про авіакатастрофу літака МАУ
- Український літак авіакомпанії МАУ збили у небі над Тегераном вранці 8 січня 2020 року іранською ракетою.
- Трагедія забрала життя 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
- У справі затримали 6 підозрюваних, але 3 з них вийшли під заставу.
- Український літак був збитий через помилку у роботі комплексу ППО.
- Іран заявив, що виплатить сім'ям загиблих по 150 тисяч доларів компенсації.
Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ / Інфографіка 24 каналу
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