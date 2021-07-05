Бив лопатою: 80-річну матір представника України у МВФ пограбув злодій

На Одещині напали на літню матір фінансиста Владислава Рашкована. Злодій вдарив жінку лопатою по голові, а коли жінка впала, добивав ногами.

Метою його нападу був золотий ланцюжок на шиї жінки. Про інцидент заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован розповів у своєму фейсбуці.

Моторошний випадок Юнаки вдарили ножем 14 разів: розповіли деталі вбивства жителя Одещини – відео

80-річну жінку побили лопатою

Стався напад на дачі у Кароліно-Бугазі на Одещині. Чоловік вдарив літню жінку по голові лопатою, а коли вона впала, став бити ногами по обличчю. Зрештою зірвав золотий ланцюжок із її шиї і втік.

Як розповідає Владислав Рашкован, врятувало диво і сусіди, які стали свідками нападу. Зрештою злочинця знайшла поліція, а постраждалу матір відвезли до лікарні.

Маму оглянули в лікарні, зробили все тести. Вона приходить до тями ...хоча сусіді кажуть, що ситуація не дуже проста…,

– зізнався Рашкован.