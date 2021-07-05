Бив лопатою: 80-річну матір представника України у МВФ пограбув злодій
Джерело:фесбук Владислава Рашкована
На Одещині напали на літню матір фінансиста Владислава Рашкована. Злодій вдарив жінку лопатою по голові, а коли жінка впала, добивав ногами.
Метою його нападу був золотий ланцюжок на шиї жінки. Про інцидент заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован розповів у своєму фейсбуці.
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80-річну жінку побили лопатою
Стався напад на дачі у Кароліно-Бугазі на Одещині. Чоловік вдарив літню жінку по голові лопатою, а коли вона впала, став бити ногами по обличчю. Зрештою зірвав золотий ланцюжок із її шиї і втік.
Як розповідає Владислав Рашкован, врятувало диво і сусіди, які стали свідками нападу. Зрештою злочинця знайшла поліція, а постраждалу матір відвезли до лікарні.
Маму оглянули в лікарні, зробили все тести. Вона приходить до тями ...хоча сусіді кажуть, що ситуація не дуже проста…,
– зізнався Рашкован.
Що відомо про Владислава Рашкована?
Він український фінансист, заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді з 2017 року.
З листопада 2014 року до 1 серпня 2016 року виконував обов'язки заступника голови Національного банку України, який відповідав за реформування і трансформацію банку.
Дані з Вікіпедії
Пограбування в Україні: нещодавні випадки
- 30 червня на Київщині троє молодиків зв'язали пенсіонерів та пограбували їхній будинок. Чоловіки силою примусили господарів розказати, де ті зберігають цінні речі та гроші.
- У Харкові зловмисники напали на чоловіка, щоб забрати телефон і гроші. Його поранили ножем і пограбували. Однак, потерпілий застрибнув на капот авто своїх кривдників, бо ті хотіли втекти. У підсумку жертва нападу отримав ще кілька ударів ножем і його обличчя забризкали балончиком.
- У Московському районі Харкова стався розбійний напад на 23-річного громадянина Марокко. Зловмисники його побили та пограбували. Чоловік втратив щонайменше 15 тисяч гривень.