Бив лопатою: 80-річну матір представника України у МВФ пограбув злодій

5 липня 2021 , 09:39
Читать новость на русском

Джерело:

фесбук Владислава Рашкована

На Одещині напали на літню матір фінансиста Владислава Рашкована. Злодій вдарив жінку лопатою по голові, а коли жінка впала, добивав ногами.

Метою його нападу був золотий ланцюжок на шиї жінки. Про інцидент заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован розповів у своєму фейсбуці.

Моторошний випадок Юнаки вдарили ножем 14 разів: розповіли деталі вбивства жителя Одещини – відео

80-річну жінку побили лопатою

Стався напад на дачі у Кароліно-Бугазі на Одещині. Чоловік вдарив літню жінку по голові лопатою, а коли вона впала, став бити ногами по обличчю. Зрештою зірвав золотий ланцюжок із її шиї і втік. 

Як розповідає Владислав Рашкован, врятувало диво і сусіди, які стали свідками нападу. Зрештою злочинця знайшла поліція, а постраждалу матір відвезли до лікарні. 

Маму оглянули в лікарні, зробили все тести. Вона приходить до тями ...хоча сусіді кажуть, що ситуація не дуже проста…,
– зізнався Рашкован.

Що відомо про Владислава Рашкована?



Він український фінансист, заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді з 2017 року.

З листопада 2014 року до 1 серпня 2016 року виконував обов'язки заступника голови Національного банку України, який відповідав за реформування і трансформацію банку.

Дані з Вікіпедії

Пограбування в Україні: нещодавні випадки

Автор: Вероніка Климська