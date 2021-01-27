Матір українського підлітка, якого 15 січня жорстоко побили в Парижі, ймовірно фігурує у справі про торгівлю людьми. Водночас у поліції Франції запевнили, що постраждалий підліток "вже давно їм відомий".

Джерело: Le Figaro

Про ймовірну причетність матері до торгівлі людьми

У ЗМІ з'явилась інформація з власних джерел про те, що мати підлітка, Наталія Фрагат-Крученик, причетна до торгівлі людьми. Вона начебто фігурує у розслідуванні щодо:

прихованого працевлаштування;

нелегальної праці;

торгівлі людьми.

► У чому звинувачують жінку

На дії Фрагат-Крученик поскаржились 11 українок наприкінці листопада 2020 року. За їх словами, вона незаконно найняла їх на роботу прибиральницями в компанію V.I.P. ServicesConcierges.

Довідка. V.I.P. ServicesConcierges – консьєрж-сервіс. Працівники цього сервісу зазвичай обслуговують квартири з сайту Airbnb.

► Як експлуатували людей

Жінки розповіли, що з Івано-Франківську вони приїжджали до Франції за туристичною візою. Однак залишалися там навіть після того, коли закінчувався її термін дії. Також залучили до роботи деяких жінок з української церкві Сен-Жермен-де-Пре в Парижі, де Фрагат-Крученик працювала викладачем французької мови.

Жінки скаржилися на важкі умови праці та низькі зарплати, а інколи їм взагалі не виплачували гроші.

► Як пояснює це матір підлітка

Вона запевнила, що усі жінки були влаштовані на роботу законно.



Наталія Фрагат-Крученик з дітьми / Фото з фейсбук-сторінки жінки

Про "популярність підлітка у поліції"

За даними ЗМІ, правоохоронці у Франції підозрюють, що побитий 15-річний українець Юрій міг бути пов'язаний з бандою з району Богренель під назвою "RD4". Раніше ця група людей напала на іншу, що діє у місті Ванв. Наразі інформацію перевіряють.

► Ймовірна причина побиття

Поліція припустила, що побиття могло бути помстою за напад, про який мовилось вище. Ба більше, псевдонім підлітка на його інстаграм-сторінці має ініціали "4fp" – це можуть бути ініціали банди.

► Чим був відомий підліток

Також Юрій часто вчиняв "акти насильства", завдяки чому у поліції вже знали його дуже добре.

Побиття українського підлітка у Парижі: коротко