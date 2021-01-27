Матір побитого у Парижі українського підлітка підозрюють у торгівлі людьми, – ЗМІ
Матір українського підлітка, якого 15 січня жорстоко побили в Парижі, ймовірно фігурує у справі про торгівлю людьми. Водночас у поліції Франції запевнили, що постраждалий підліток "вже давно їм відомий".
Джерело: Le Figaro
Про ймовірну причетність матері до торгівлі людьми
У ЗМІ з'явилась інформація з власних джерел про те, що мати підлітка, Наталія Фрагат-Крученик, причетна до торгівлі людьми. Вона начебто фігурує у розслідуванні щодо:
- прихованого працевлаштування;
- нелегальної праці;
- торгівлі людьми.
► У чому звинувачують жінку
На дії Фрагат-Крученик поскаржились 11 українок наприкінці листопада 2020 року. За їх словами, вона незаконно найняла їх на роботу прибиральницями в компанію V.I.P. ServicesConcierges.
► Як експлуатували людей
Жінки розповіли, що з Івано-Франківську вони приїжджали до Франції за туристичною візою. Однак залишалися там навіть після того, коли закінчувався її термін дії. Також залучили до роботи деяких жінок з української церкві Сен-Жермен-де-Пре в Парижі, де Фрагат-Крученик працювала викладачем французької мови.
Жінки скаржилися на важкі умови праці та низькі зарплати, а інколи їм взагалі не виплачували гроші.
► Як пояснює це матір підлітка
Вона запевнила, що усі жінки були влаштовані на роботу законно.
Наталія Фрагат-Крученик з дітьми / Фото з фейсбук-сторінки жінки
Про "популярність підлітка у поліції"
За даними ЗМІ, правоохоронці у Франції підозрюють, що побитий 15-річний українець Юрій міг бути пов'язаний з бандою з району Богренель під назвою "RD4". Раніше ця група людей напала на іншу, що діє у місті Ванв. Наразі інформацію перевіряють.
► Ймовірна причина побиття
Поліція припустила, що побиття могло бути помстою за напад, про який мовилось вище. Ба більше, псевдонім підлітка на його інстаграм-сторінці має ініціали "4fp" – це можуть бути ініціали банди.
► Чим був відомий підліток
Також Юрій часто вчиняв "акти насильства", завдяки чому у поліції вже знали його дуже добре.
Побиття українського підлітка у Парижі: коротко
- 15-річного українського підлітка Юрія жорстоко побили у столиці Франції 15 січня.
- Він був на вулиці у компанії інших підлітків. Раптово на них напала група агресивних молодиків із палицями й металевими прутами. Наразі невідомо, чому вони так вчинили.
- Як відомо, втекли усі діти, окрім Юрія. Він з важкими травмами перебуває у реанімації. Йому провели вже кілька операцій.
- Коли Юрій отямився, перше слово, яке він промовив, було "мама".
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