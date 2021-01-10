У Тячеві жінка двох дітей, яких її співмешканець вбив на Святвечір, опритомніла. Однак про смерть дітей їй не говорять.

Потерпіла перебуває під пильним наглядом лікарів в Тячівській лікарні на Закарпатті. Про це повідомляє ТСН.

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Наразі до жінки нікого не впускають, адже ще існують ризики для її життя.

Відомо, що нелюд наніс співмешканці тяжкі тілесні ушкодження, однак, вона заявила, що мусить одужати заради своїх дітей. Через це їй не говорять про їхню смерть.

Чоловік не вперше проявляв агресію

Місцеві мешканці заявили, що затриманий не вперше підіймав руку на рідних. Так, після новорічної ночі на нього кілька разів викликали поліцію. Однак тоді йому вдалось сховатись у сусідів.

Що відомо про вбивство дітей