Мати Терехова отримає ще один шмат держземлі для приватної клініки: рішення міськради

Під час останньої сесії 27 березня мерія Харкова ухвалила рішення про виділення міської землі під будівництво чергової лікарні "ОН Клінік". Мережею медичних закладів володіє мати секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова.

Про це повідомила депутатка Харківської міської ради від фракції "Слуга Народу" Аліна Мустафаєва. Вона додала, що вже надіслала відповідний запит у НАБУ щодо законності цього рішення.

Актуально Мільйонні трати в Харкові на мобільні бригади були даремними: Терехов їх розпустив

Що відомо про останню сесію Харківської міськради

Під час сесії депутати в хаосі та сутички з активістами прийняли рішення про виділення земельної ділянки.

На минулій сесії під соусами бійок, людьми з "Нацкорпусу" протягом чотирьох годин під чергову клініку була виділена земля,

– зазначила чиновниця.

Вона додала, вони сподіваються, що слідчі антикорупційного бюро перевірять тимчасового міського голову та його маму на корупційні схеми.

"Складається враження, що все це робиться задля добробуту сім'ї Терехових, і аж ніяк не харків'ян", – зауважила політкиня.

Проте до Єдиного міського реєстру активів відповідного рішення не внесли.

Аліна Мустафаєва розповідає про оборудки у Харківській міськраді: відео