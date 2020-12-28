На Чернігівщині 28 грудня у пожежі загинуло 2 жінки – 83-річна мати і її 56-річна донька. Трагедія трапилась у їхньому ж будинку. Рятувальники назвали ймовірну причину.

Як відомо, будинок загорівся у селі Стара Басань приблизно о 13:30. Про це повідомили у ДСНС.

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► У якому стані був будинок

Коли на місце приїхали рятувальники, то побачили, що дах житлового будинку був у вогні повністю. Будинок був дуже задимлений.

Пожежу о 14:20 локалізували, а о 15:00 остаточно ліквідували,

– зазначили у ДСНС.

► Жінок знайшли мертвими

Коли рятувальники гасили полум'я – в одній з кімнат будинку побачили тіла 2 загиблих. Ними й були мати та донька.

Вогнеборці припустили, що причиною пожежі могло стати порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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► Яких збитків завдала пожежа

У ДСНС азначили, що веранда згоріла повністю. Також пошкоджено перекриття площею 4 квадратних метрів. Окрім цього, стіни будинку та майно.