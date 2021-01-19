У Державній службі статистики запропонували Кабінету міністрів провести масштабний перепис населення у 2023 році. На нього просять виділити приблизно 7 мільярдів гривень. Втім, наступний перепис відрізнятиметься від попередніх.

У кінці 2019 вже проводили пробний перепис населення у двох районах за класичною процедурою. Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю в програмі "Міністри в краватках і без" на 24 каналі.

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Окрім цього, Держстат, спільно з мобільними операторами, банківськими установами вже проводив оцінку наявного населення в Україні. Вони перевіряли взаємодію різних акаунтів, систем тощо. За урахуванням цих даних вони робили оцінку населення. Втім, за словами міністра, це не є переписом, оскільки похибка дуже велика.

У планах передбачалось, щоби перепис населення провести ще у 2020 році. Втім, це неможливо з погляду пандемії, а також фінансово, пояснив міністр.

Нова методика перепису

Держстат у 2020 році підписав меморандум зі спеціалізованими органами ООН, який дозволяє Україні в наступному турі переписів – у 2030 році – проводити за новою методикою.

У світі ця методика ще не застосовувалась. Це буде перепис за реєстрами й це дуже перспективно. Він не потребуватиме особистого контакту. А з певними змінами до законодавства можна буде проводити також оперативні дослідження з певних питань,

– пояснив Немчінов.

За його словами, зараз триває підготовка. Втім, і коштуватиме як класичний, так і новий перепис мільярди гривень. Уся справа в підготовці, зарплатах найманих працівників та обробці даних. За словами міністра, деякі дані є надзвичайно важливими для держави.

Коли проведуть перепис

"Підготовчий період класичного перепису населення триває 1,5 року. За чинними методиками ООН ми плануємо його провести у 2023 році", – зазначив Немчінов.

Зверніть увагу! В Україні останній перепис населення відбувся у 2001 році. Після цього українців майже 20 років ніхто не рахував. Це призводить до того, що влада має дуже приблизне уявлення про те, скільки людей проживає на її території.