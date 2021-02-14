Масштабні снігопади в Україні та конкуренція в ОПЗЖ – відео тижня
У лютому 2021 року деякі міста України зіштовхнулися з масштабними снігопадами. Негода спричинила навіть знеструмлення населених пунктів. На тлі блокування телеканалів, що пов'язані з Віктором Медведчуком – стосунки всередині ОПЗЖ стали більш напруженими.
Джерело:24 канал
Найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень – до вашої уваги.
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Негода в Україні спричинила масштабні наслідки
Через масштабні снігопади в лютому 2021 року – в Україні було обмежено рух на дорогах у 4 областях. Водночас рятувальники почали працювати у посиленому режимі на більшості територій країни. Через негоду опинилися знеструмлені 64 населені пункти у 7 областях.
Які наслідки спричинила негода в країні: дивіться відео
Стосунки всередині ОПЗЖ стали більш напруженими
Єдність всередині фракції ОПЗЖ – показова, зокрема й на тлі блокування телеканалів ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Юрій Бойко відбивається від дорікань щодо співпраці з Віктором Медведчуком, який просуває інтереси Москви. Проте стосунки всередині ОПЗЖ завжди були непростими.
Що відбувається всередині фракції ОПЗЖ: дивіться відео
Українців обурили січневі платіжки за комуналку
В Україні з 1 січня 2021 року зросла вартість блакитного палива, згодом Кабмін був змушений фактично відмовитися від вільного ринку газу і почати вручну регулювати ціну. Однак гранична вартість почала діяти лише з лютого, а у січневих платіжках – може бути більшою.
Громадян обурили завищені тарифи: дивіться відео
Довкола підприємства "Мотор Січ" виник скандал
Через скандал з найбільшим у Східній Європі виробником авіадвигунів "Мотор Січчю" – Україна постала перед складним вибором. У відповідній угоді з Китаєм вбачають диверсію. Напруги додає й те, що з китайських компаній до військових Росії потрапляла таємна інформація.
У чому полягає скандал з "Мотор Січчю": дивіться відео
В Україні з'явився власний Нью-Йорк
На Донеччині прифронтове селище Новгородське перейменують на Нью-Йорк. Відповідна назва з'явилась на мапі регіону ще у 1846 році. Тож історичну назву місцеві активісти намагались повернути роками.
Що відомо про український Нью-Йорк: дивіться відео
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