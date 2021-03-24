У селищі Теребля Тячівського району на Закарпатті 24 березня почалась масштабна пожежа. Там загорілись одразу два багатоквартирні будинки.

На місці працюють понад 30 із рятувальників і 6 одиниць техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Детальніше про пожежу Як повідомив один з очевидців Богдан Каплар, будівлі охопило полум'ям приблизно о 15 годині. Новина доповнюється