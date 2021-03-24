Масштабна пожежа на Тячівщині: горять новобудови – фото
У селищі Теребля Тячівського району на Закарпатті 24 березня почалась масштабна пожежа. Там загорілись одразу два багатоквартирні будинки.
Джерело:Фейсбук ДСНС Закарпаття
На місці працюють понад 30 із рятувальників і 6 одиниць техніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Детальніше про пожежу
Як повідомив один з очевидців Богдан Каплар, будівлі охопило полум'ям приблизно о 15 годині.
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