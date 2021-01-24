Масштабна пожежа сталася на базі відпочинку під Одесою: відео

24 січня 2021 , 00:57
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Пожежа на туристичній базі "Черкащанка" почалася ввечері 23 січня. Заклад розташований у місті Южне Одеської області. Наразі триває боротьба з вогнем, про жертв чи постраждалих інформації немає.

Що відомо про пожежу в Южному 23 – 24 січня

У місті Южне Одеської області увечері 23 січня почалася масштабна пожежа на базі відпочинку "Черкащанка". Про це повідомили у телеграм-каналі "Одесса INFO".

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  • Місцеві ЗМІ повідомили, що пожежні машини добиралися до місця інциденту не без проблем – під час під'їзду до туристичної бази вони вгрузли в багнюці.
  • За останніми даними, добратися таки вдалося, а також і забезпечити безперебійну подачу води. Станом на початок доби 24 січня боротьба з вогнем триває.
Наразі немає інформації ані про причини пожежі, ані про жертв чи постраждалих.

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