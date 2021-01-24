Масштабна пожежа сталася на базі відпочинку під Одесою: відео

Пожежа на туристичній базі "Черкащанка" почалася ввечері 23 січня. Заклад розташований у місті Южне Одеської області. Наразі триває боротьба з вогнем, про жертв чи постраждалих інформації немає.
У місті Южне Одеської області увечері 23 січня почалася масштабна пожежа на базі відпочинку "Черкащанка". Про це повідомили у телеграм-каналі "Одесса INFO".
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Пожежа на базі відпочинку в Южному: відео місцевих ЗМІ
Пожежа сталася в місті Южне Одеської області: розташування на карті