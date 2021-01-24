Масштабна пожежа сталася на базі відпочинку під Одесою: відео
Пожежа на туристичній базі "Черкащанка" почалася ввечері 23 січня. Заклад розташований у місті Южне Одеської області. Наразі триває боротьба з вогнем, про жертв чи постраждалих інформації немає.
Що відомо про пожежу в Южному 23 – 24 січня
У місті Южне Одеської області увечері 23 січня почалася масштабна пожежа на базі відпочинку "Черкащанка". Про це повідомили у телеграм-каналі "Одесса INFO".
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- Місцеві ЗМІ повідомили, що пожежні машини добиралися до місця інциденту не без проблем – під час під'їзду до туристичної бази вони вгрузли в багнюці.
- За останніми даними, добратися таки вдалося, а також і забезпечити безперебійну подачу води. Станом на початок доби 24 січня боротьба з вогнем триває.
Пожежа на базі відпочинку в Южному: відео місцевих ЗМІ
Пожежа сталася в місті Южне Одеської області: розташування на карті
В Україні у січні сталися кілька масштабних пожеж з трагічними наслідками
- 17 січня сталася пожежа на 3 поверсі триповерхового будинку в Одесі на вулиці Посмітного (там розташований готель Arcadia Apartments). Тоді загинули 2 людей.
- 19 січня у Львові нищівна пожежа сталася у житловій п'ятиповерхівці. Надзвичайники врятували 6 людей, 2 з яких отруїлися продуктами горіння.
- 21 січня вогонь спалахнув у пансіонаті для літніх у Харкові, який працював без дозвільних документів. 15 людей загинули під час цієї пожежі.
- 23 січня у місті Павлоград на Дніпропетровщині пожежа охопила гуртожиток. На щастя, обійшлося без загиблих, але 3 людей таки постраждали.
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