Село на Буковині вразило розкішною новорічною ілюмінацією: казкове відео
У селі Петричанка місцеві мешканці прикрасили всю вулицю новорічними гірляндами. Масштабна святкова ілюмінація підірвала мережу.
Святкові вогники розвісили на кілька хат вздовж вулиці, а також на паркани та дерева біля будинків. Відповідним відео у фейсбуці поділився Олег Попеску.
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Чоловік зізнався, що в Україні такого ще не бачив.
Масштабна новорічна ілюмінація на Буковині: дивіться відео
До слова, головна новорічна ялинка України потрапила в десятку найгарніших у Європі. Столична красуня посіла почесне 7 місце.
10 кращих ялинок Європи / Інфографіка 24 канал
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