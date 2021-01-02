У селі Петричанка місцеві мешканці прикрасили всю вулицю новорічними гірляндами. Масштабна святкова ілюмінація підірвала мережу.

Святкові вогники розвісили на кілька хат вздовж вулиці, а також на паркани та дерева біля будинків. Відповідним відео у фейсбуці поділився Олег Попеску.

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Чоловік зізнався, що в Україні такого ще не бачив.

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До слова, головна новорічна ялинка України потрапила в десятку найгарніших у Європі. Столична красуня посіла почесне 7 місце.

10 кращих ялинок Європи / Інфографіка 24 канал