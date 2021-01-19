Судову систему України неможливо вилікувати від корупції, замовних рішень та кругової поруки без прикладів реальної відповідальності за такі дії. І тут найважливішою є справа голови Окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка, за якою уся країна стежить уже 1,5 роки.

Якщо фігуранти справи понесуть реальне покарання, це стане початком справжнього оздоровлення системи. Безкарність "вовчої компанії" навпаки засвідчить, що система смертельно хвора і її вже не врятувати. Детальніше про те, що відбувається зі справою Вовка та хто найзапекліше протидіє її розслідуванню – у відеоблозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Коли все розпочалось

У липні 2019 року НАБУ вперше оприлюднило негласні записи, які велись у кабінеті Павла Вовка. Тоді усі дізнались, як голова суду торгував правосуддям і використовував інших суддів для блокування роботи Вищої кваліфкомісії та призначення туди своїх людей.

Прокуратура пред'явила обвинувачення у винесенні завідомо неправосудних рішень суддям:

Вовку;

Аблову;

Погрібніченку.

Однак у Вовка багато впливових маріонеток та союзників, які одразу ж кинулись на його захист, бо дуже зацікавлені у збереженні керованого правосуддя та корупції.

Маріонетки та союзники Вовка

Перш за все, це Вища рада правосуддя. Вона відмовилась відсторонити суддів від займаних посад. Потім відмовилась бодай відкрити дисциплінарне провадження щодо Павла Вовка.



Павло Вовк / Фото з особистої фейсбук-сторінки

Паралельно суддя Шевченківського суду Овсепян не дозволила продовжити строк розслідування. Так було заблоковано можливість належно розслідувати справу.

І ось вже понад рік Вовк, Аблов і Погрібніченко тягнують з ознайомленням чим блокують передачу її до суду. За цей час Конституційний Суд скасував статтю Кримінального Кодексу, у якій їх звинувачували.

Таким чином завдяки раді правосуддя та Конституційному суду цю справу повністю розвалено і Вовк вже точно не понесе відповідальності за явно злочинні рішення.

Але прокуратура не закрила її, а підготувала до передачі до суду та дала обвинуваченим матеріали для ознайомлення.

Вершина айсбергу

Однак це був лише вершечок айсбергу. Літом 2020 року НАБУ опублікувало ще 3 серії записів, які показали масштаби впливу Вовка.

Нові плівки свідчать, що він не тільки поставив своїх людей у ВККС, але і мав значний вплив на Вищу раду правосуддя, Конституційний Суд і активно пропонував свої послуги новій владі Зеленського.

Захоплення влади

НАБУ кваліфікувало такі дії Павла Вовка як захоплення влади та повідомили йому, а також суддям Аблову, Погрібніченку, Качуру, Саніну, Келеберді та Огурцову підозри. Окрім того, підозру отримав і голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк як пособник Вовка.

До речі! Саме щодо Холоднюка наразі є найбільший прогрес. Вищий антикорсуд суд спершу застосував запобіжний захід, а потім відсторонив його від посади.

Ці рішення мали велике значення, оскільки таким чином суд підтвердив законність дій НАБУ та обґрунтованість підозр. Після цього Холоднюк самостійно подав заяву про звільнення і 29 жовтня ВРП його остаточно звільнила.



Зеновій Холоднюк / Фото ДСА

Вовчих суддів не здають

А от "вовчих суддів" система здавати не збиралась. І знову ж першими на їхній порятунок кинулись у Вищій раді правосуддя. Як і у 2019 році, ВРП відмовилась відсторонити цих суддів від посад. Ба більше, вона вирішила, що Вовк взагалі не є підозрюваним, бо начебто не отримував підозри. Тобто для Вищого антикорсуду з підозрою усе добре, а от для ВРП її ніби немає.

Зрештою, після плівок НАБУ, де зафіксовано, як Вовк дає членам ВРП вказівки, які рішення ухвалювати і якого голову обирати чогось іншого і не варто було очікувати.

Ця позиція ВРП дала можливість Вовку та іншим підозрюваним ігнорувати усі виклики на допити у НАБУ. Він усюди розповідає, що не є підозрюваним і просто відмовляється отримувати повістки. Тому досі на жоден допит судді не з'явилися і НАБУ навіть довелось оголошувати їх у розшук.

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Детективи намагались застосувати до Вовка запобіжний захід у вигляді застави. Однак він також не з'являється до суду і не бере повістки. Востаннє детективи пробували вручити йому повістку 22 грудня на відомому святкуванні у Ківалова. Але Вовк просто викинув вручені документи.

ВРП переслідує суддів

До речі, ВРП не просто захищає Вовка, але й починає переслідувати тих суддів, які надавали детективам можливість розслідувати справу. Так 13 січня рада винесла попередження судді Антикорсуду Тимуру Хамзіну. Він дав детективам дозвіл на обшук квартири судді Келеберди.



Тимур Хамзін / Фото SUD.ua

У ВРП вирішили, що ухвала про обшук невмотивована. Ця ухвала не є публічною, тому не зрозуміло, що там зазначено. Але після скаржень на зовсім невмотивовані ухвали про обшуки у активістів Автомайдану або у одного із захисників Антоненка Леоніда Маслова, то у ВРП взагалі не бачили проблем у цьому.

Показове покарання Хамзіна

А тут вирішили показово покарати суддю Хамзіна. Цікаво, що членом палати, яка це зробила є Гречківський, а доповідачем була Швецова.

З плівок НАБУ випливає, що Гречківський з Вовком у дуже близьких стосунках та часто виконує його прохання, а Швецовій він взагалі дає вказівки, які рішення ухвалювати.

Справа Біцюка

Ще одне дисциплінарне провадження відкрито 9 грудня щодо ключового судді у справі Вовка Андрія Біцюка. Саме він продовжив строк розслідування за клопотанням НАБУ.

Це дуже не сподобалось "вовчій компанії" та самій ВРП, адже його рішення засвідчувало, що всупереч її позиції підозри суддям є обґрунтованими і належно врученими.



Андрій Біцюк / Фото "Преступности.НЕТ"

Саме це і стало підставою для оперативного відкриття дисциплінарної справи якраз напередодні дуже важливих рішень, які мав ухвалити суддя Антикорсуду.

У Вовка був свій план

Ризик втратити посаду завдяки друзям Вовка, мабуть таки вплинуло на Біцюка. Бо на початку року він відмовив НАБУ у приводі Вовка та повернув клопотання про продовження розслідування.

Такий строк закінчувався 17 січня. Очевидно у Вовка був план, як і у першій справі не дати НАБУ можливості належно її розслідувати, що дозволило б її легко розвалити у суді.

Для залякування судді, адвокати довго зачитували ухвалу ВРП про відкриття дисциплінарки. Однак до честі Біцюка він не злякався та 15 січня таки продовжив строк розслідування ще на 2 місяці. Отже, слідство триває і шанси, що Вовк та компанія отримають по заслугах зростають.

Важливо забрати справу в НАБУ

Ця ситуація ще раз доводить чому для вовчого угрупування так важливо забрати справу у НАБУ та Антикорсуду. Саме на це кинуті головні зусилля і тут першу скрипку грає ще один суддя Вовк, але з Печерського суду.

Своїм рішенням він, всупереч закону, зобов'язав генпрокурора забрати справу у НАБУ та передати у поліцію, ДБР чи СБУ. Потім, за прикладом ВРП визнав, що Вовку взагалі не вручена підозра і зобов'язав виключити згадку, що він підозрюваний з реєстру досудових розслідувань.

Печерський суд не має права

Найважливіше тут те, що Печерський суд взагалі не має права розглядати цю справу. За законом, це виняткова підвідомчість Антикорупційного суду. Тому НАБУ оскаржило ці рішення у Вищий антикорсуд. Але печерський вовк вже кілька місяців просто не віддає справу, тим самим блокує її розгляд апеляцією.



Вища рада правосуддя / Фото LB.ua

Ну а що йому боятись? Кримінальної відповідальності за неправосудні рішення вже немає, а ВРП його покриває. А щоб сподобатись владі така ж схема застосована і щодо справи Татарова, яку цей ж суддя зобовязав забрати у НАБУ.

Тому найближчим часом основна боротьба буде за те, щоб забрати справу у НАБУ та Антикорсуду. Паралельно ВРП буде й далі залякувати суддів, які не бажають за її прикладом покривати вовче угрупування.

Чи ліквідують Окружний адмінсуд

До речі, а що з самим Окружним адмінсудом міста Києва? Адже понад 25 тисяч громадян підписали петицію про його ліквідацію. Президент дуже неохоче, але відреагував, та у листопаді звернувся з цією пропозицією до тієї ж ВРП.

І якраз напередодні Нового року вона відповіла президенту. Мовляв, для розв'язання цього питання потрібно розпочати дискусію із залученням широкого кола експертів.

До теми Суддя ВАКС Хамзін оскаржить рішення Вищої ради правосуддя

Справа Вовка та ситуація з його судом ще раз доводить, що розслідування найважливіших справ, щодо суддів є практично неможливими при чинній Вищій раді правосуддя. А тому без перезавантаження ВРП не буде ні судової реформи, ні покарання фігурантів вовчого правосуддя. Іншими словами ВРП планує повністю зберегти "вовчий суд" та хоче просто заговорити проблему.