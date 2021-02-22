7 років тому, у 2014, на 24 каналі показали найемоційніший репортаж, який дивилася без перебільшення вся країна. Тоді всі українці вперше побачили зсередини Межигір'я – вражаючу резиденцію президента-втікача Віктора Януковича.

Авторка репортажу Вікторія Лисецька пригадала, що знімальна група взагалі не планувала поїздку. Якось у фейсбуці команда 24 каналу побачила допис, в якому люди збиралися поїхати в Межигір'я. Тому теж вирішили долучитися до візиту.

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Межигір'я вразило своєю розкішшю

У розкішному будинку можна було знайти все, крім бібліотеки. Там були:

славнозвісна Хонка;

злотий батон;

шахи, в яких фігура короля – Путін;

позолочені унітази;

інкрустовані камінням двері ліфта;

домашня капличка, всипана коштовностями, а також багато бурштину.

А ще там були розміщені десятки господарчих будівель, зоопарк, ферма з теплицями й, звичайно, цілий автопарк. І все це за податки українців.

Ми потрапили до гаражів, і там був просто довжелезний ангар з окремими приміщеннями, де стояли різні автомобілі,

– розповіла Вікторія Лисецька.

Щоб обійти 140 гектарів угідь, знімальній групі 24 каналу знадобилася не одна година.

Ексклюзивні кадри з Межигір'я: відео 24 каналу

Поки Вікторія була в кадрі, за картинку відповідав тоді ще ведучий спортивних новин, а зараз вже редактор та ведучий програми "Весті. UA" Ігор Гаврищак.

Він пригадав, що його справді вразили масштаби. Зокрема те, як може людина за день обійти такі території. "Атмосфера була така, наче ти приземлився на Марс, ступив на землю, на яку б напевно не ступив до цього ", – зауважив Ігор Гаврищак.

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Не менше вразив всіх журналістів цілий корабель, який годував не лише президента-втікача, а і його коханку.



Корабель на території резиденції Януковича / Фото "КиевВласть"

Вікторія Лисецька з жартом відзначила, що в них на трьох було всього 5 цукерок, 2 інтернет-модеми та 1 телефон. Але після такого ексклюзивного репортажу її навіть почали впізнавати на вулицях.

"Люди просто зустрічали на вулиці. Вони не знали, хто така Віка Лісецька, але мене ще довго потім називали "дівчинкою, яка відкрила Межигір'я"", – прокоментувала журналістка.

У 2014 в Межигір'я панувала ейфорія та надія на світле майбутнє

Ейфорія та сподівання на світле майбутнє – саме така атмосфера панувала у Межигір'ї у 2014 році.

Ми – емоційна нація, і в той момент думали, що все, остання барикада скинута, відтак далі буде світле й прекрасне майбутнє,

– відзначив Ігор Гаврищак.

Попри те, що вже тоді один з засновників "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін прогнозував агресію з боку Росії, він залишається упевненим, що ця перемога над диктатурою стала вирішальною у майбутньому України.

Зараз відомими страусами колишнього гаранта опікуються місцеві зоологи. А саме Межигір'я стало символом корупції та несмаку.



Хонка в колишній резиденції Януковича / Фото "Межигір'я. Національний парк"