Масові скарги в ЄСПЛ з Донбасу: у Мін'юсті припускають, що людей змушували подавати заяви

Джерело:"Букви"
У Мін'юсті припускають, що жителів окупованого Донбасу могли змусити масово подавати позови до Європейського суду з прав людини. Наразі в ЄСПЛ перебуває близько 10,5 тисяч заяв проти України.
Важливо, що 6 тисяч заяв надійшли з Донбасу. Про це розповів заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.
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Ліщина зауважив, що ці тисячі скарг не комунікували, тож він не знає, про що там мовиться. Однак він порівняв, що загалом з України 4 тисячі скарг, а з Донбасу – 7 тисяч. Тому у Мін'юсті підозрюють, що людей, які живуть в ОРДЛО, могли підштовхнути масово подавати заяви проти України.
Ліщина зауважив, що в суді є 150 – 200 справ, де фігурують Україна та Росія.
Це скарги, подані українськими військовими, яких взяли в полон і катували. Військовими, так чи інакше постраждали від військових дій,
– наголосив посадовець.
Заяви подали проти Росії як порушника та України, у якої були зобов'язання для виконання. Наприклад, погана організація бойових дій, через що військові потрапили в полон.