У Мін'юсті припускають, що жителів окупованого Донбасу могли змусити масово подавати позови до Європейського суду з прав людини. Наразі в ЄСПЛ перебуває близько 10,5 тисяч заяв проти України.

Важливо, що 6 тисяч заяв надійшли з Донбасу. Про це розповів заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

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Що відомо про скарги

Ліщина зауважив, що ці тисячі скарг не комунікували, тож він не знає, про що там мовиться. Однак він порівняв, що загалом з України 4 тисячі скарг, а з Донбасу – 7 тисяч. Тому у Мін'юсті підозрюють, що людей, які живуть в ОРДЛО, могли підштовхнути масово подавати заяви проти України.

За словами чиновника, з ЄСПЛ Україні комунікували лише 2 заяви: Перша стосувалася виплат українських пенсій. Щоправда, суд констатував, що національні засоби захисту ще не вичерпані. Тож скаргу відхилили

Друга – руйнування житла. Заявниця скаржилась, що нібито її будинок обстріляли українські військові. Однак у справі теж не вичерпані засоби захисту на національному рівні. Скарги щодо України та Росії Ліщина зауважив, що в суді є 150 – 200 справ, де фігурують Україна та Росія. Це скарги, подані українськими військовими, яких взяли в полон і катували. Військовими, так чи інакше постраждали від військових дій,

– наголосив посадовець. Заяви подали проти Росії як порушника та України, у якої були зобов'язання для виконання. Наприклад, погана організація бойових дій, через що військові потрапили в полон.

Зверніть увагу! Наприкінці лютого Україна подала нову скаргу проти Росії до ЄСПЛ. Справа стосується замаху на опозиціонера Олексія Навального та вбивств українських посадовців.