В Асканії-Новій масово гинуть сірі журавлі, вони занесені до Червоної книги України. Птахи, які не полетіли у вирій, помирають не одразу, а через декілька днів.

Причиною їхньої загибелі є отруєння. Про трагедію у біосферному заповіднику на своїй фейсбук-сторінці повідомила Владислава Магалецька, голова Держспоживслужби України.

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Обставини отруєння птахів

Магалецька повідомила, що у внутрішніх органах та м'язах птахів виявили фосфід цинку, нітратів, нітритів, натрію хлористого. Фахівці зробили висновок, що отруєння спричинили хімікати від агропідприємств.

Наразі є 2 основні версії, як це могло трапитися:

наслідки боротьби із гризунами на полях;

безвідповідальний підхід до утилізації протруєного зерна – його могли викинути на поле.

Скоріш за все, загине весь молодняк, який залишився без лідерів журавлиної зграї,

– застерегла Магалецька.

Винних вже розшукують

Правоохоронці почали розслідування. Вони з'ясовуватимуть, хто причетний до злочину. У Держпродспоживслужбі пообіцяли робити все можливе, аби допомогти слідству.

Магалецька також звернула увагу на чималу кількість випадків масових отруєнь та порушень правил поводження з хімікатами в Україні.

"Не всі вони такі гучні, як ситуація в Асканії-Новій. Можливо, саме цей випадок допоможе по-новому поглянути на проблему? Адже такі ситуації недопустимі", – зазначила вона.