Масове отруєння в Асканії-Новій: можуть загинути усі молоді журавлі – деталі
В Асканії-Новій масово гинуть сірі журавлі, вони занесені до Червоної книги України. Птахи, які не полетіли у вирій, помирають не одразу, а через декілька днів.
Причиною їхньої загибелі є отруєння. Про трагедію у біосферному заповіднику на своїй фейсбук-сторінці повідомила Владислава Магалецька, голова Держспоживслужби України.
Читайте також В Україні сотню рідкісних тварин викинули на вулицю, вони замерзли на смерть: фото
Обставини отруєння птахів
Магалецька повідомила, що у внутрішніх органах та м'язах птахів виявили фосфід цинку, нітратів, нітритів, натрію хлористого. Фахівці зробили висновок, що отруєння спричинили хімікати від агропідприємств.
Наразі є 2 основні версії, як це могло трапитися:
- наслідки боротьби із гризунами на полях;
- безвідповідальний підхід до утилізації протруєного зерна – його могли викинути на поле.
Скоріш за все, загине весь молодняк, який залишився без лідерів журавлиної зграї,
– застерегла Магалецька.
Винних вже розшукують
Правоохоронці почали розслідування. Вони з'ясовуватимуть, хто причетний до злочину. У Держпродспоживслужбі пообіцяли робити все можливе, аби допомогти слідству.
Магалецька також звернула увагу на чималу кількість випадків масових отруєнь та порушень правил поводження з хімікатами в Україні.
"Не всі вони такі гучні, як ситуація в Асканії-Новій. Можливо, саме цей випадок допоможе по-новому поглянути на проблему? Адже такі ситуації недопустимі", – зазначила вона.
Поділитися новиною