Масова загибель журавлів в "Асканії-Новій": зерно було отруєне

Джерело:UAnimals
У заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині загинуло 200 червонокнижних журавлів. Згідно з дослідженням біологічного матеріалу, птахи отруїлися зерном.
Державна екоінспекція провела дослідження зразків зерна. Його провели, аби виключити або підтвердити загибель журавлів внаслідок отруєння.
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Зразки зерна токсичні, а птахи загинули від набряку легенів внаслідок інтоксикації організму неідентифікованою речовиною антикоагулянтної дії,
– мовиться у повідомленні інспекції.
Нацполіція за вказаним фактом вже відкрила кримінальну справу та розпочала досудове розслідування.
"Ми продовжимо контролювати хід справи та повідомлятимемо вам новини", – наголосила організація UAnimals.Зверніть увагу! В заповіднику вважають, що птахи наїлися отруйного зерна, яким фермери знищують польових гризунів. Робітників, які розкидали суміш, впіймали на гарячому працівники "Асканії-Нової".