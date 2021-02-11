Масова загибель журавлів в "Асканії-Новій": зерно було отруєне
У заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині загинуло 200 червонокнижних журавлів. Згідно з дослідженням біологічного матеріалу, птахи отруїлися зерном.
Джерело:UAnimals
Державна екоінспекція провела дослідження зразків зерна. Його провели, аби виключити або підтвердити загибель журавлів внаслідок отруєння.
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Від чого загинули рідкісні журавлі
Зразки зерна токсичні, а птахи загинули від набряку легенів внаслідок інтоксикації організму неідентифікованою речовиною антикоагулянтної дії,
– мовиться у повідомленні інспекції.
Нацполіція за вказаним фактом вже відкрила кримінальну справу та розпочала досудове розслідування.
"Ми продовжимо контролювати хід справи та повідомлятимемо вам новини", – наголосила організація UAnimals.
Що відомо про сірих журавлівРідкісні птахи транзитом летять через Україну у теплі краї. Щороку на певний час журавлі залишаються в "Асканії-Новій". За словами директора заповідника Віктор Гавриленка, вони летять через Крим і Чорне море у долину ріки Ніл.
Джерело: 24 канал
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