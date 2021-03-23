Як каратимуть людей, що ходитимуть без маски у червоній зоні

Від 23 березня усі жителі червоної карантинної зони зобов'язані носити маски навіть на вулицях і в парках. Слідкувати за дотриманням цього правила має поліція.

Правоохоронці наразі кажуть: каратимуть порушників штрафами. Однак до масового штрафування не вдаватимуться.

Важливо У червоних зонах Кабмін заборонив виходити на вулиці без масок

Як поліція каратиме порушників маскового режиму

Робота не буде спрямована на "кару гривнею" і покарання. Це буде скоріше профілактична робота із роз'ясненням.

Поліція буде пояснювати людям, що це небезпечно для оточення і для них самих,

– розповів заступник директора департаменту МВС з комунікацій Ярослав Тракало.

За його словами, злісним порушникам, які не погоджуватимуться одягти маску, будуть виносити або постанови, або протоколи.

Якщо протокол виноситься на місці, то 170 грн штраф. А якщо постанову, то 17 тис. Гривень. Постанова виноситься, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі ", - підкреслив він.

Де потрібно буде носити маску

Закон України про благоустрій повідомляє, що до територій загального користування належать:

парки – лісопарки і парки культури та відпочинку;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

майдани, площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища;

інші території загального користування.

Наразі у червоній зоні карантину 9 регіонів: Одеська, Миколаївська, Київська, Сумська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області.



Які заборони діють у кожній із карантинних зон / Інфографіка 24 каналу