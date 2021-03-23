Як каратимуть людей, що ходитимуть без маски у червоній зоні
Від 23 березня усі жителі червоної карантинної зони зобов'язані носити маски навіть на вулицях і в парках. Слідкувати за дотриманням цього правила має поліція.
Джерело:"Сьогодні"
Правоохоронці наразі кажуть: каратимуть порушників штрафами. Однак до масового штрафування не вдаватимуться.
Важливо У червоних зонах Кабмін заборонив виходити на вулиці без масок
Як поліція каратиме порушників маскового режиму
Робота не буде спрямована на "кару гривнею" і покарання. Це буде скоріше профілактична робота із роз'ясненням.
Поліція буде пояснювати людям, що це небезпечно для оточення і для них самих,
– розповів заступник директора департаменту МВС з комунікацій Ярослав Тракало.
За його словами, злісним порушникам, які не погоджуватимуться одягти маску, будуть виносити або постанови, або протоколи.
Якщо протокол виноситься на місці, то 170 грн штраф. А якщо постанову, то 17 тис. Гривень. Постанова виноситься, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі ", - підкреслив він.
Де потрібно буде носити маску
Закон України про благоустрій повідомляє, що до територій загального користування належать:
- парки – лісопарки і парки культури та відпочинку;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища;
- інші території загального користування.
Які заборони діють у кожній із карантинних зон / Інфографіка 24 каналу
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