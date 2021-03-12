Чекала тата з подарунком: що відомо про батьків загиблої Марії Борисової

Джерело:24 канал
На Херсонщині 7-річну Марійку Борисову знайшли мертвою після тривалих пошуків. Ймовірно, її зґвалтували та вбили. Перед зникненням дівчинка гралась з іншими дітьми, виглядаючи тата з роботи.
Востаннє Марійку бачили на автобусній зупинці у її селі Щасливе. Там вона чекала батька, який мав повернутись з роботи та вручити їй подарунок на 8 березня.
До теми На Херсонщині знайшли мертвою 7-річну Марію Борисову
Марійка бігала на автобусну зупинку, бо в той час там проїжджали 2 рейсові автобуси. За інформацією ТСН, водіїв вже опитали, але вони не бачили дівчинки. Селяни припускають, що Марійку могли викрасти автівкою.
Місцеві жителі розповіли, що перед зникненням Марійка гралась зі своїм старшим 10-річним братом та іншими дітьми біля будинку. Діти нібито смажили картоплю на вогнищі. Кажуть, що не помітили як вона зникла.
Вона побігла на зупинку зустрічати батька. Він розлучився з матір'ю дитини, живе в цьому ж селі, але окремо. Коли він приїжджає, то дає доньці й сину трохи грошей. І ті йдуть у магазин за солодощами,
– стверджує житель села.
Потім старший брат прийшов додому, запитавши, чи не приходила Марійка. Через кілька годин розпочали пошуки.
Марійка Борисова / Фото з фейсбуку "Пошук зниклих дітей"
Батьки Маші були розлучені. Як пише Obozrevatel, дівчинка разом з братом жила з мамою. Батько жив у тому ж селі, однак їздив на сезонні роботи.
Мати, за словами місцевого жителя Миколи, також "перебивається тимчасовими заробітками". Зокрема, копає городи, садить картоплю, овочі, потім викопує.
"Колись тут був колгосп-мільйонер, а зараз уже село збідніло, хто міг – поїхав, залишилися такі ось люди. Але я б не сказав, що мати за дітьми не дивилася. І Маша, і її брат ходять у школу, чисті, акуратні, не голодують", – наголосив Микола.
Крім того, сім'я стояла на обліку через складні життєві обставини. До речі, рідних Марійки перевіряли на поліграфі. Мама дуже переживала, а бабуся так плакала, що її довелось "відкачувати".
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