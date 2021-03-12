Востаннє Марійку бачили на автобусній зупинці у її селі Щасливе. Там вона чекала батька, який мав повернутись з роботи та вручити їй подарунок на 8 березня.

До теми На Херсонщині знайшли мертвою 7-річну Марію Борисову

Як зникла дівчинка

Марійка бігала на автобусну зупинку, бо в той час там проїжджали 2 рейсові автобуси. За інформацією ТСН, водіїв вже опитали, але вони не бачили дівчинки. Селяни припускають, що Марійку могли викрасти автівкою.

Місцеві жителі розповіли, що перед зникненням Марійка гралась зі своїм старшим 10-річним братом та іншими дітьми біля будинку. Діти нібито смажили картоплю на вогнищі. Кажуть, що не помітили як вона зникла.

Вона побігла на зупинку зустрічати батька. Він розлучився з матір'ю дитини, живе в цьому ж селі, але окремо. Коли він приїжджає, то дає доньці й сину трохи грошей. І ті йдуть у магазин за солодощами,

– стверджує житель села.

Потім старший брат прийшов додому, запитавши, чи не приходила Марійка. Через кілька годин розпочали пошуки.



Марійка Борисова / Фото з фейсбуку "Пошук зниклих дітей"

Що відомо про сім'ю дівчинки

Батьки Маші були розлучені. Як пише Obozrevatel, дівчинка разом з братом жила з мамою. Батько жив у тому ж селі, однак їздив на сезонні роботи.

Мати, за словами місцевого жителя Миколи, також "перебивається тимчасовими заробітками". Зокрема, копає городи, садить картоплю, овочі, потім викопує.

"Колись тут був колгосп-мільйонер, а зараз уже село збідніло, хто міг – поїхав, залишилися такі ось люди. Але я б не сказав, що мати за дітьми не дивилася. І Маша, і її брат ходять у школу, чисті, акуратні, не голодують", – наголосив Микола.

Крім того, сім'я стояла на обліку через складні життєві обставини. До речі, рідних Марійки перевіряли на поліграфі. Мама дуже переживала, а бабуся так плакала, що її довелось "відкачувати".

Важливо Тіло зниклої Марії Борисової було в мішку: 7-річну дівчинку могли задушити та зґвалтувати

Марійку знайшли мертвою: що відомо

Через кілька діб, 11 березня, Марійку знайшли. Її тіло лежало в політиленовому пакеті у сараї одного з домоволодінь.

Пакет знайшов місцевий, він одразу подзвонив в поліцію. Важливо, що правоохоронці вже оглядали сарай, тіла там не було. Слідів крові також не виявили. Тому припускають, що дівчинку вбили в іншому місці та підкинули її тіло.

На дівчинці були сліди насильницької смерті та волосся статевих органів. Ймовірно, що дитину ґвалтували та душили.

Поліцейські з'ясовують, хто міг вчинити таке страшне вбивство. Опрацьовують майже всіх жителів села, особливо раніше судимих. Опитують також тих, хто перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Зверніть увагу! Волонтери розповіли, що Марійка була дуже доброю та довірливою дитиною. Вона не боялась дорослих, могла обійняти малознайому людину, сказавши "Я тебе люблю".