До співорганізаторів протесту за Стерненка прийшла поліція з протоколом: кажуть, хотіли в туалет

Українському юристу Роману Маселку намагалися вручити адміністративний протокол про конфлікт інтересів. Мовиться про голосування, яке стосувалося Тетяни Скочок, колишньої помічниці Андрія Портнова.

Маселкові закидають, що він мав конфлікт інтересів, коли у Громадській раді доброчесності голосував за висновок про недоброчесність судді ОАСК – колишньої помічниці Портнова.

До теми До офісу Фундації DEJURE прийшла поліція: хочуть поговорити з Романом Маселком

Як повідомили на фейсбук-сторінці Фундації DEJURE, офіційних причин для візиту правоохоронців до їхнього офісу було дві – хотіли поговорити з Маселком, а також – скористатись туалетом.

За словами представника Фундації Степана Берка, представники Нацполіції заявили, що Маселка знайшли в офісі завдяки "оперативному везінню".

Вони були настільки впевнені, що їм повезе, що коли їм повідомили, що Маселка немає, то ще годину стовбичили у під'їзді і заглядали у вікна,

– зауважив він.

"Білінгу і наружки в рамках адміністративного провадження проводити не могли – ще й без рішення суду. От що таке оперативне везіння", – додав Берко.

Що каже сам Маселко

Адміністративний протокол є підставою для розгляду та вирішення справи про адмінправопорушення судом. Як покарання у таких справах застосовують штрафи.

Сам Маселко, який є головою ради громадського контролю НАБУ, адвокатом та членом правління Фундації, вже прокоментував візит правоохоронців з протоколом.

Він пояснив, що як член Громадської ради доброчесності оцінював суддів ОАСК. Разом з колегами виявив багато фактів недоброчесності, зокрема – щодо судді Тетяни Скочок.

Єдине, що я про неї знаю – вона колишня помічниця Портнова. Коли вона побачила негативний висновок, вирішила, що це помста проти неї,

– зазначив юрист.

"А я навіть не перетинався із нею. І не пам'ятаю, чи голосував за загальне рішення Громадської ради доброчесності", – зауважив він.

Фундація DEJURE та Стерненко

Варто наголосити, що саме Фундація DEJURE виступає співорганізатором акції на підтримку Стерненка, яка відбудеться біля Офісу Президента 27 лютого.

Представники Фундації активно висловлюють позицію щодо цієї справи. Зокрема – вчора, 25 лютого, голова її правління Михайло Жернаков підтримав активіста в ефірі програми "Право на владу".