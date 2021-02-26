Українському юристу Роману Маселку намагалися вручити адміністративний протокол про конфлікт інтересів. Мовиться про голосування, яке стосувалося Тетяни Скочок, колишньої помічниці Андрія Портнова.

Маселкові закидають, що він мав конфлікт інтересів, коли у Громадській раді доброчесності голосував за висновок про недоброчесність судді ОАСК – колишньої помічниці Портнова.

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За словами представника Фундації DEJURE Степана Берка, представники Нацполіції заявили, що Маселка знайли в офісі завдяки "оперативному везінню".

Вони були настільки впевнені, що їм повезе, що коли їм повідомили, що Маселка немає, то ще годину стовбичили у під'їзді і заглядали у вікна,

– зауважив він.

"Білінгу і наружки в рамках адміністративного провадження проводити не могли – ще й без рішення суду. От що таке оперативне везіння", – додав Берко.

Важливо! Адміністративний протокол є підставою для розгляду та вирішення справи про адмінправопорушення судом. Як покарання у таких справах застосовують штрафи.

Що каже Маселко

Сам Маселко, який є головою ради громадського контролю НАБУ, адвокатом та членом правління Фундації, вже прокоментував вручення йому адмінпротоколу.

Він пояснив, що як член Громадської ради доброчесності оцінював суддей ОАСК. Разом з колегами виявив багато фактів недоброчесності, зокрема – щодо судді Тетяни Скочок.

Єдине, що я про неї знаю – вона колишня помічниця Портнова. Коли вона побачила негативний висновок, вирішила, що це помста проти неї,

– зазначив юрист.

"А я навіть не перетинався із нею. І не пам'ятаю, чи голосував за загальне рішення Громадської ради доброчесності", – зауважив він.

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