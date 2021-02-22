Марцінків звинуватив туристів у напруженій ситуації з COVID-19: яка зараз ситуація

Джерело:24 канал
Ситуація з поширенням COVID-19 на Прикарпатті залишається напруженою. Її могла спричинити велика кількість туристів, що відпочивали у регіоні у період свят.
Таку думку озвучив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі одного з українських телеканалів. Також він розповів про ситуацію в місті на тлі спалаху коронавірусу.
Важливо Напружена ситуація: на Прикарпатті введуть нові обмеження червоної зони
Серед можливих причин спалаху мер називав наплив туристів та свята.
Дуже багато людей приїжджало навіть в жорсткий локдаун, курорти працювали. Дуже багато перехворіло персоналу, і пішло поширення. Крім того, ще одна з причин – свята, але я думаю, що вона не головна,
– наголосив мер.
Він додав, що складна ситуація з COVID-19 спостерігається на Закарпатті та у Чернівецькій області. Марцінків нагадав, що це міста, де найбільше курортів.
Мер констатував, що ситуація із захворюваністю в Івано-Франківську – найскладніша в Україні. Це стосується За його словами, ситуація з госпіталізаціями в місті залишається досить напруженою.
У міських установах у нас вже 614 пацієнтів з підозрою або з підтвердженням на коронавірус. У пологовому будинку у нас 87 осіб, в дитячій лікарні – 45. Ми думаємо про додаткові місця в інших лікарнях міста,
– зауважив він.