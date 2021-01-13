Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вкотре відзначився скандальною поведінкою. Він посміявся над тим, що 4 дні не можуть знайти тіло чоловіка, який, ймовірно, втопився у міському озері.

Він дозволив собі вкрай безглуздий жарт 13 січня під час щотижневої наради, мовляв, "випливе сам". Про це повідомляє 24 канал.

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Знайшли того "хлопа" чи ні? Та він напевно поплавав та й пішов додому,

– безглуздо пожартував Марцінків.

Присутні у залі швидко підхопили тему та висловили свою думку щодо цієї трагедії. Реакція мера була доволі дивною – він сильно розсміявся.

"Та випливе сам", – відсміявшись, додав міський голова.

Мер Івано-Франківська невдало пожартував: дивіться відео

На міському озері в Івано-Франківську шукають потопельника: що відомо

9 січня 2020 року до оперативно координаційного центру обласного ДСНС надійшло повідомлення про те, що на міському озері Івано-Франківська топиться людина.

На місце події одразу виїхали рятувальники. Вони на човні обстежили місце, де очевидці бачили потерпілого.

Працівники ДСНС обстежили дно водойми, але тіло чоловіка так і не знайшли й змушені були призупинити пошуки.

Потопельника шукають вже 4 день.

Хто такий Руслан Марцінків? Руслан Марцінків – мер міста Івано-Франківськ. Він відомий своєю показовою набожністю та гомофобією, фігурант численних скандалів, зокрема - був звинувачений у ксенофобії. Вперше був обраний мером Івано-Франківська в 2015 році, в 2020-му повторив свій успіх і переміг вже у першому турі. Руслан Марцінків – мер міста Івано-Франківськ. Він відомий своєю показовою набожністю та гомофобією, фігурант численних скандалів, зокрема - був звинувачений у ксенофобії. Вперше був обраний мером Івано-Франківська в 2015 році, в 2020-му повторив свій успіх і переміг вже у першому турі.

Раніше Марцінків неодноразово потрапляв у скандали через свою поведінку