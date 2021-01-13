Знайшли того "хлопа" чи ні: мер Івано-Франківська Марцінків знову оскандалився – відео
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вкотре відзначився скандальною поведінкою. Він посміявся над тим, що 4 дні не можуть знайти тіло чоловіка, який, ймовірно, втопився у міському озері.
Він дозволив собі вкрай безглуздий жарт 13 січня під час щотижневої наради, мовляв, "випливе сам". Про це повідомляє 24 канал.
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Знайшли того "хлопа" чи ні? Та він напевно поплавав та й пішов додому,
– безглуздо пожартував Марцінків.
Присутні у залі швидко підхопили тему та висловили свою думку щодо цієї трагедії. Реакція мера була доволі дивною – він сильно розсміявся.
"Та випливе сам", – відсміявшись, додав міський голова.
Мер Івано-Франківська невдало пожартував: дивіться відео
На міському озері в Івано-Франківську шукають потопельника: що відомо
- 9 січня 2020 року до оперативно координаційного центру обласного ДСНС надійшло повідомлення про те, що на міському озері Івано-Франківська топиться людина.
- На місце події одразу виїхали рятувальники. Вони на човні обстежили місце, де очевидці бачили потерпілого.
- Працівники ДСНС обстежили дно водойми, але тіло чоловіка так і не знайшли й змушені були призупинити пошуки.
- Потопельника шукають вже 4 день.
Хто такий Руслан Марцінків?Руслан Марцінків – мер міста Івано-Франківськ. Він відомий своєю показовою набожністю та гомофобією, фігурант численних скандалів, зокрема - був звинувачений у ксенофобії. Вперше був обраний мером Івано-Франківська в 2015 році, в 2020-му повторив свій успіх і переміг вже у першому турі.
Раніше Марцінків неодноразово потрапляв у скандали через свою поведінку
- Мер Франківська у 2020 році, незважаючи на карантин, дав вказівку організувати в місті різдвяний ярмарок. Таким чином, він хотів підтримати місцевих підприємців.
- У 2018 році Марцінків після футбольного матчу, у якому команда МФК "Прикарпаття" поступилася ФК "Колос" із Ковалівки, накинувся на суддів зустрічі. Очільник Франківська обматюкав рефері та заявив, що їх підкупили.
- У тому ж таки 2018 році після виступу гурту "Хамерман знищує віруси" на фестивалі Porto Franko Марцінків доручив освятити сцену, на якій виступали музиканти.
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