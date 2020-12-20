На одному з віддалених Маршаллових островів місцеві виявили цікаву знахідку – корабель, який хвилею прибило до берега. Коли його взялися досліджувати, то виявили справжній прихований "скарб" – партію кокаїну на 82 мільйони доларів.

Партія становила 649 кілограмів наркоти. Про це повідомляє видання Sky News.

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Спершу місцеві не помітили "скарбів", а просто намагалися витягнути човен. Та це було вкрай важко, тож вирішили його обшукати.

Тоді знайшли прихований відсік під палубою, де хтось заховав покинутий кокаїн. Місцеві повідомили поліцію, яка "сніжок" конфіскувала, а згодом знищила на сміттєспалювальному заводі.

Місцеві чиновники припускають, що це судно могло перевозити партію наркоти з Центраної чи Південної Америки. Ні чому човен покинули, ні куди намагалися відправити кокаїн – наразі невідомо.

Крім того, припускають, що загалом судно провело в морі приблизно рік-два.

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