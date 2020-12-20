На острів викинуло "човен-привид" зі "скарбами" на 82 мільйони доларів
На одному з віддалених Маршаллових островів місцеві виявили цікаву знахідку – корабель, який хвилею прибило до берега. Коли його взялися досліджувати, то виявили справжній прихований "скарб" – партію кокаїну на 82 мільйони доларів.
Партія становила 649 кілограмів наркоти. Про це повідомляє видання Sky News.
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Спершу місцеві не помітили "скарбів", а просто намагалися витягнути човен. Та це було вкрай важко, тож вирішили його обшукати.
Тоді знайшли прихований відсік під палубою, де хтось заховав покинутий кокаїн. Місцеві повідомили поліцію, яка "сніжок" конфіскувала, а згодом знищила на сміттєспалювальному заводі.
Місцеві чиновники припускають, що це судно могло перевозити партію наркоти з Центраної чи Південної Америки. Ні чому човен покинули, ні куди намагалися відправити кокаїн – наразі невідомо.
Крім того, припускають, що загалом судно провело в морі приблизно рік-два.
Маршаллові острови в Тихому океані: карта
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