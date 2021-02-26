Президент Володимир Зеленський 25 лютого призначив ексміністерку фінансів Оксану Маркарову послом України в США. Новопризначена пані посол подякувала за таку довіру.

Фінансистка, яку відтепер можна називати й дипломатом, наголосила, що представляти Україну в США – це велика честь і ще більша відповідальність.

До слова Патріотизм і фаховість: Зеленський призначив Маркарову послом України в США

Рада приєднатися до ефективного українського дипломатичного війська – чоловіків і жінок, невтомна робота яких – невід'ємна частина багатьох перемог як на міжнародній арені, так і в Україні,

– підкреслила Оксана Маркарова.

Щойно призначена пані посол наголосила, що любить Україну й поділилася власним баченням майбутнього розвитку нашої держави.

"Вірю в те, що наша тисячолітня історія, помножена на унікальну життєстійкість, і розпочата трансформація надають нам шанс у 21 столітті стати регіональним лідером нової якості та надійним стратегічним партнером для Сполучених штатів Америки", – заявила ексміністерка.

Крім того, у своєму пості вона відзначила повернення України до європейської родини та пообіцяла майбутнє членство в НАТО.

Коротко про Оксану Маркарову: