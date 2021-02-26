Маркарова подякувала за призначення послом у США й пообіцяла членство в НАТО
Президент Володимир Зеленський 25 лютого призначив ексміністерку фінансів Оксану Маркарову послом України в США. Новопризначена пані посол подякувала за таку довіру.
Джерело:Оксана Маркарова у фейсбуці
Фінансистка, яку відтепер можна називати й дипломатом, наголосила, що представляти Україну в США – це велика честь і ще більша відповідальність.
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Рада приєднатися до ефективного українського дипломатичного війська – чоловіків і жінок, невтомна робота яких – невід'ємна частина багатьох перемог як на міжнародній арені, так і в Україні,
– підкреслила Оксана Маркарова.
Щойно призначена пані посол наголосила, що любить Україну й поділилася власним баченням майбутнього розвитку нашої держави.
"Вірю в те, що наша тисячолітня історія, помножена на унікальну життєстійкість, і розпочата трансформація надають нам шанс у 21 столітті стати регіональним лідером нової якості та надійним стратегічним партнером для Сполучених штатів Америки", – заявила ексміністерка.
Крім того, у своєму пості вона відзначила повернення України до європейської родини та пообіцяла майбутнє членство в НАТО.
Коротко про Оксану Маркарову:
- Це відома українська фінансистка. Багато років вона працювала в інвестиційній сфері. У 2015 році стала заступницею міністра фінансів України.
- Вже через 3 роки Оксана Маркарова замінила свого вчорашнього шефа Олександра Данилюка на посту міністра фінансів.
- Що цікаво, після зміни влади у 2019 році Оксана Маркарова разом з Арсеном Аваковим були єдиними міністрами, що зберегли свої посади.
- Втім, після відставки уряду Олексія Гончарука у 2020 році Маркарову звільнили. Її змінив Сергій Марченко, який раніше був заступником Данилюка й Маркарової.
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