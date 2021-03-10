Маркарова розповіла, чого буде домагатися для України від США

Джерело:"Суспільне"
Оксана Маркарова розповіла, що на посаді посла України у США буде домагатися від американських партнерів допомоги у вирішенні низки питань. Зокрема, перемоги нашої держави у війні на Донбасі.
Також вона розповіла, що намагатиметься домогтися від Сполучених Штатів допомоги у розвитку військової спроможності України.
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Оксана Маркарова зазначила, що для України ключовими є питання війни на Донбасі, анексованого Криму, звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Тож це питання захисту – все, що наш партнер може зробити для підтримки нашої позиції та стримання з одного боку агресора, але з іншого мотивування його через інші механізми піти з нашої території,
– сказала фінансистка.
Пані посол наголосила, що велику роль у завершенні війни на Донбасі можуть відіграти санкції проти Росії. Їх потрібно постійно посилювати, щоб "змусити агресора піти".
Вона зауважила, що Україні потрібно розвивати військову спроможність.
Мовиться не про "передачу якихось катерів", а про "військову допомогу зброєю – летальною, нелетальною, будь-якою іншою".
Насамкінець Оксана Маркарова додала, що важливим є також питання захисту нашої держави у Чорноморському басейні. Загалом наближення системи оборони України до стандартів НАТО.
Ми не говоримо тільки про кораблі, тільки про системи захисту – це питання напрацювання загальної системи, яка охоплює і управління, і тренінги, і безпосередньо роботу з нашими військовими, і, звичайно, техніку та її обслуговування,
– підсумувала пані посол.