Маркарова розповіла, чого буде домагатися для України від США

Оксана Маркарова розповіла, що на посаді посла України у США буде домагатися від американських партнерів допомоги у вирішенні низки питань. Зокрема, перемоги нашої держави у війні на Донбасі.

Також вона розповіла, що намагатиметься домогтися від Сполучених Штатів допомоги у розвитку військової спроможності України.

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Питання війни – ключове для України

Оксана Маркарова зазначила, що для України ключовими є питання війни на Донбасі, анексованого Криму, звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Тож це питання захисту – все, що наш партнер може зробити для підтримки нашої позиції та стримання з одного боку агресора, але з іншого мотивування його через інші механізми піти з нашої території,

– сказала фінансистка.

Пані посол наголосила, що велику роль у завершенні війни на Донбасі можуть відіграти санкції проти Росії. Їх потрібно постійно посилювати, щоб "змусити агресора піти".

Друге – це розвиток військової спроможності

Вона зауважила, що Україні потрібно розвивати військову спроможність.

Мовиться не про "передачу якихось катерів", а про "військову допомогу зброєю – летальною, нелетальною, будь-якою іншою".

Захист України у Чорному морі

Насамкінець Оксана Маркарова додала, що важливим є також питання захисту нашої держави у Чорноморському басейні. Загалом наближення системи оборони України до стандартів НАТО.

Ми не говоримо тільки про кораблі, тільки про системи захисту – це питання напрацювання загальної системи, яка охоплює і управління, і тренінги, і безпосередньо роботу з нашими військовими, і, звичайно, техніку та її обслуговування,

– підсумувала пані посол.

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