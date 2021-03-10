Маркарова розповіла, чого буде домагатися для України від США
Оксана Маркарова розповіла, що на посаді посла України у США буде домагатися від американських партнерів допомоги у вирішенні низки питань. Зокрема, перемоги нашої держави у війні на Донбасі.
Джерело:"Суспільне"
Також вона розповіла, що намагатиметься домогтися від Сполучених Штатів допомоги у розвитку військової спроможності України.
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Питання війни – ключове для України
Оксана Маркарова зазначила, що для України ключовими є питання війни на Донбасі, анексованого Криму, звільнення окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Тож це питання захисту – все, що наш партнер може зробити для підтримки нашої позиції та стримання з одного боку агресора, але з іншого мотивування його через інші механізми піти з нашої території,
– сказала фінансистка.
Пані посол наголосила, що велику роль у завершенні війни на Донбасі можуть відіграти санкції проти Росії. Їх потрібно постійно посилювати, щоб "змусити агресора піти".
Друге – це розвиток військової спроможності
Вона зауважила, що Україні потрібно розвивати військову спроможність.
Мовиться не про "передачу якихось катерів", а про "військову допомогу зброєю – летальною, нелетальною, будь-якою іншою".
Захист України у Чорному морі
Насамкінець Оксана Маркарова додала, що важливим є також питання захисту нашої держави у Чорноморському басейні. Загалом наближення системи оборони України до стандартів НАТО.
Ми не говоримо тільки про кораблі, тільки про системи захисту – це питання напрацювання загальної системи, яка охоплює і управління, і тренінги, і безпосередньо роботу з нашими військовими, і, звичайно, техніку та її обслуговування,
– підсумувала пані посол.
Завдання Маркарової на посту посла України у США: що відомо
- Володимир Зеленський дав Оксані Маркаровій низку доручень. Зокрема, налагодити контакт з адміністрацією президента США Джо Байдена.
- Серед завдань, які ставлять перед Маркаровою в українському МЗС, також є візит Байдена в Україну.
- Американські дипломати привітали Маркарову та висловили сподівання на плідну співпрацю між країнами.
- Зважаючи на досвід у сфері фінансів, від неї очікують і покращення діалогу зі Світовим Банком та МВФ.
- Однак співпраця з МВФ наразі не є пріоритетом.
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