Коментатори видають бажане за дійсне, – Маркарова про вплив США на рішення РНБО

Розмова держсекретаря США Ентоні Блінкена з главою МЗС України Дмитром Кулебою відбулась напередодні засідання РНБО. На ньому ухвалили рішення про санкції щодо каналів "пулу Медведчука". Посол України в США Оксана Маркарова, запевняє, що рішення готувалось багато місяців, отож від дзвінка Блінкена не залежало.

Про це пані посол розповіла в інтерв'ю. Маркарова зауважила, як ексчленкиня РНБО, вона знає, що санкції за кілька годин підготувати не можуть, це справа тривалого часу.

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Рішення влади не слід прив'язувати до дзвінків з Вашингтона

Частина коментаторів нині намагається бажане видавати за дійсне, прив'язуючи самостійні рішення української влади до дзвінків із Вашингтона. Однак давайте не будемо недооцінювати ту величезну кількість небайдужих патріотичних людей, які працюють в органах державної влади України,

– пояснила Маркарова.

Іноземні партнери підтримують рішення української влади, отож це говорить, наголосила пані посол, про те, що Київ рухається у правильному напрямку.

Боротьбу з олігархами у США сприймають по-іншому

Щодо боротьби з олігархами, то вважає Маркарова, США сприймають це трохи по-іншому. Для Вашингтона головне встановити рівні правила гри для усіх.

У своєму передвиборчому бюлетені щодо України Джо Байден наголосив на пріоритетності встановлення верховенства права в нашій державі, боротьбі з корупцією. І в цьому полягає ідея всього цивілізованого світу: встановлення рівних правил гри для всіх, що надає рівний доступ до економічних благ,

– зауважила Маркарова.

Для західних країн ненормальна ситуація, коли людина використовує ресурси держави задля власного збагачення. Такі спроби має зупиняти система правосуддя.

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Блінкен говорив з Кулебою 1 лютого

Президент Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним та Повноважним Послом України в США 25 березня.

Зазначимо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 1 лютого. За словами глави МЗС, вони обговорили стратегічне партнерство між Україною та США. А про санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та так званих медведчуківських каналів на засіданні РНБО повідомили 2 лютого.