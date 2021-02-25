Візит Байдена в Україну: у МЗС поставили перед Маркаровою головні завдання
Оксана Маркарова отримала завдання організувати візит Джо Байдена до України. Президент США не приїжджав до нашої країни з 2008 року.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Пані посол також має завдання встановити активні та довірчі контакти з новою адміністрацією Штатів. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Топ-завданням для неї є організація візиту президента США в Україну. Ми не приймали президента США з 2008 року, і, враховуючи динаміку нашого партнерства і роль, яку США відіграли в Україні з 2014 року, я вважаю, що нині саме час зробити це, особливо з огляду на те, що це дуже особливий рік для України,
– сказав міністр.
Оксана Маркарова повинна наповнити стратегічне партнерство України та США конкретними проєктами. Іншим важливим пріоритетом, за словами Дмитра Кулеби, буде безпека.
Для України 2021 рік є важливим
Глава МЗС зазначив, що у 2021 році Україна святкує 30-ту річницю незалежності.
Ми довели, що наше розуміння незалежності таке саме, як американське розуміння незалежності. Незалежність – це те, що ти завжди готовий боротися,
– додав Дмитро Кулеба
Розмова Зеленського з Байденом: що відомо
- В Офісі Президента готують візит Володимира Зеленського до США. Дмитро Кулеба вже провів стосовно цього переговори з держсекретарем Штатів.
- Заступник глава ОП Ігор Жовква повідомив, що робота по лінії не лише Держдепартаменту, але й Білого дому триває.
- За його словами, також готується і телефонна розмова лідерів обох країн.
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