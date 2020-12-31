Ідея призначити Оксану Маркарову послом України в США належить главі МЗС України Дмитру Кулебі. Очільник дипвідомства переконаний, що Маркарова ідеально підходить на посаду і хоче, аби вона поїхала до Штатів якомога швидше.

Обрання кандидатури посла було важким, – Кулеба

Кулеба зазначив, що обрання кандидатури посла було досить складним. Про це міністр розповів в інтерв'ю ТСН.

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Я мав декілька критеріїв до майбутнього посла. Сталося так, що Оксана Маркарова ідеально вписалася в уявний портрет посла України у Вашингтоні,

– зазначив Кулеба.

Послом може бути і не класичний дипломат

Те, що представником України в США буде ексочільниця Мінфіну, главу МЗС не непокоїть. Кулеба вважає, що у світі не існує усталеної практики призначати послами лише класичних дипломатів.

У Сполучених Штатах були різні люди послами. Був і представник великого бізнесу, було політичне призначення, були кадрові дипломати. Були дуже різні наші посли в США. Я вдячний кожному за ту роботу, яка здійснювалася у Вашингтоні,

– пояснив міністр.

Агреман на Маркарову отримали безпрецедентно швидко

Кулеба наголосив, що довго обговорював з Маркаровою її майбутню діяльність. Політикиня налаштована на збалансований розвиток відносин зі США. Ба більше, Україна отримала безпрецедентно швидко агреман на Маркарову.

Спецпредставник Держдепу щодо України приніс би багато користі

Ще одна важлива позиція – можливе відновлення посади спеціального представника Державного департаменту щодо України. На думку Кулеби, ця посада принесла б багато користі Києву. Проте рішення – за новою адміністрацією США.

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