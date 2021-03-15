Семирічна Марія Борисова зі села Щасливе, що на Херсонщині, зникла 7 березня. Правоохоронці знайшли тіло дівчинки 11 березня. А ще через 3 дні поліцейські затримали 63-річного підозрюваного у вбивстві дитини, йому вже обрали запобіжний захід.

Все, що відомо про жахливу трагедію, яка нещодавно сколихнула Україну, читайте у матеріалі.

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Вбивство Марії Борисової: останні новини

Ввечері 14 березня стало відомо про затримання 63-річного підозрюваного у вбивстві дівчинки. Першою про це повідомила начальниця департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко. За її словами, затримання проводили "по гарячих слідах".

Підтвердив інформацію і керівник Нацполіції Ігор Клименко.

Коли поліцейські прийшли до будинку зловмисника, зрозуміли, що їх чекали: підозрюваний лежав із порізаними венами,

– написав Клименко у фейсбуці.

Для того, аби затримати підозрюваного, правоохоронці дочекались результатів експертиз. Також через детектор пройшли десятки місцевих мешканців.

Згодом Міністерство внутрішніх справ оприлюднило фотографію підозрюваного.



Підозрюваний у вбивстві 7-річної Марійки Борисової / Фото МВС

Увечері 14 березня слідчий суддя Херсонського міського суду взяв підозрюваного під варту до 12 травня 2021 року без права внесення застави.

У поліції також розповіли, що підозрюваний у вбивстві був другом її батька загиблої Марії Борисової. А ЗМІ пишуть, що зловмисник буцімто вже відсидів термін через зґвалтування хлопчика у селі Щасливе.

Зникнення дівчинки

Семирічна Марія Борисова жила у двоповерхівці в селі Щасливе, що на Херсонщині. 7 березня дитина зникла.

Дівчинка вийшла з дому приблизно о 17:30 гратися на вулицю. Згодом мати помітила, що її на подвір'ї вже немає та повідомила про це правоохоронців.

Спершу дитину шукали самі батьки, а згодом долучилась поліція та волонтери.



Пошукова операція Марії Борисової / Фото Информатор Херсон

Якими були результати пошуків

Місцеві жителі розповіли, що дівчинку востаннє бачили неподалік автобусної зупинки. За розповідями дітей, вона прийшла туди зустрічати тата, бо чекала подарунок на 8 Березня. Хоча сам батько таку інформацію заперечує – мовляв, вона не могла бігти на зупинку, бо він на ній ніколи не виходив.

До слова, батьки Марійки були розлучені. Як пише Obozrevatel , дівчинка разом з братом жила з мамою. Батько жив у тому ж селі, однак їздив на сезонні роботи. Представники місцевої влади заявляють, що родина перебуває на спецобліку.

Перші 2 дні пошуків не дали результатів. Тому правоохоронці почали опитувати селян та збирати будь-яку інформацію у сусідніх населених пунктах. Зокрема, провели розмови приблизно з 600 людьми, переглянули камери відеоспостереження, перевірили Північно-Кримський канал, який проходить неподалік села, а також покинуті приміщення, вигрібні ями та комунікації.

На четвертий день поліція залучила поліграф, аби перевірити свідчення рідних зниклої дитини.

Які версії зникнення розглядали

дитина могла сама втекти з дому,

потрапити до рук зловмисника,

її могли викрасти з автобусної зупинки.

Дитину знайшли мертвою

Пошуки завершилися 11 березня. Поліцейські знайшли тіло Марії Борисової в сільськогосподарському приміщенні.

Правоохоронці зазначили, що смерть була насильницькою. За попередніми висновками судмедекспертів, дівчинку задушили. Крім того, на її тілі виявили тілесні ушкодження та волосся статевих органів. Тому дитина могла стати жертвою статевого злочину.

Жахливі деталі Тіло зниклої Марії Борисової було в мішку: 7-річну дівчинку могли задушити та зґвалтувати

За інформацією ТСН, тіло дитини виявили в одному з недобудованих сараїв. Марія Борисова була схованою у білий поліетиленовий мішок, зав'язаний стрічкою. Відомо, що дівчинка була в тому ж одязі, в якому зникла.

Господар сараю каже, що раніше там жодних мішків не було. Крім того, правоохоронці та волонтери територію села та навколо нього перевірили кілька разів. І сарай, де виявили тіло, також оглядали. Слідчі вважають, що тіло вбитої дитини десь переховували.

Марію Борисову знайшли мертвою: дивіться відео з місця та коментар поліції

Поліція почала пошуки причетного до вбивства

Спершу справу порушили за фактом зникнення Марії. Згодом її перекваліфікували за статтею про умисне вбивство.

Після того, як дівчинку знайшли мертвою, поліцейські почали опрацьовувати майже всіх жителів села. Особливу увагу звертали на раніше судимих не лише в Щасливому, а й у сусідніх селах Олешківського району. Опитували й тих, хто перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

Згодом поліція повідомила, що серед підозрюваних – родичі вбитої дівчинки та інші особи села Щасливе.

Марійку поховали

12 березня Марію Борисову поховали в селі Щасливе на Херсонщині. Домовину з тілом дівчинки пронесли через все село, зупиняючись біля місця, де вона любила гратися. Люди на прощання зі школяркою приносили квіти й іграшки.

У селі Щасливому попрощалися з 7-річною Марією Борисовою: відео

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