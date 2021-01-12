На Міжнародній виставці в Парижі Пабло Пікассо називав картини української художниці Марії Примаченко роботами геніальної жінки. Водночас Марк Шагал настільки надихнувся її чудернацькими істотами, що й сам перейняв у свою творчість подібні мотиви.

Одна із найвідоміших художниць України народилася 12 січня 1909 року. Майже все своє життя вона провела в селі Болотня, що за 70 кілометрів від Києва. Водночас її роботи підкорювали Париж, Монреаль та Прагу. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Односельці Марії Примаченко не надто цікавилися її досягненнями. Однак коли в художниці з'явився перший у селі патефон, вони усвідомили, що поруч живе успішна майстриня. Втім, Примаченко була більш відомою як швачка, яка могла беж жодних примірок пошити найкращу сорочку.



Марія Примаченко / Скриншот з відео

До Примаченко навідувались відомі гості

У сільську хату Марії Примаченко часто навідувалися гості. Зокрема, до неї приїжджали поети Павло Тичина й Микола Бажан, режисер Сергій Параджанов та найвищі чиновники.

Зустрічала гостей пані Марія у власноруч вишитій сорочці та довгій спідниці, яка прикривала хвору ногу. Усе через те, що у семирічному віці вона тяжко захворіла.

Діагноз художниці був невтішний – поліомієліт. Протягом усього життя мисткиня переживала страшні болі. Через це їй зробили не одну операцію. Сучасники згадують, що саме відсутність можливості сповна працювати в полі з родиною дала дівчинці вдосталь вільного часу, щоб вона почала малювати.

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Коли виявили талант

Примаченко розкрила свій талант у 17 років. Тоді вона знайшла пластичну глину, якою розмалювала власну хату. Вчинок дівчини припав до душі усій околиці, тому незабаром у неї зробили перше замовлення.

За розмальовку хати сусідів Марія отримала винагороду – порося. Згодом, саме воно допомогло усій її сім’ї вижити в голодні часи.



Одна з робіт художниці / Картина Марії Примаченко

Згодом Примаченко захопилась вишивкою та навіть відвідувала школу для народних майстрів. Там її помітила інша мисткиня – Тетяна Флору, яка й спонукала Примаченко розвивати свій талант.

Наївне мистецтво

Потім художниця почала створювати казкові світи у напрямку наївного мистецтва. Так називають напрям примітивізму. Йому притаманні яскраві кольори, відсутність лінійної перспективи, узагальненість форм та контури на предметах. Таким картинам властива певна "дитячість", щирість, але не рідко й символізм.

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Примаченко ніколи не змішувала фарби, а пензлик робила сама з котячої шерсті. У своїх роботах вона зображувала чарівних тварин, квіти та сюжети з селянського побуту.



Зображення пташки / Картина Марії Примаченко



"Лежень ліг під яблунею" / Картина Марії Примаченко

У доробку Марії Примаченко понад тисяча картин. Художниця ніколи не брала грошей за свої роботи – вона їх лише дарувала. Хоча тепер її картини коштують десятки тисяч гривень.

Яким було життя художниці

Марія Приймаченко з сином завжди жили у великій скруті. Її чоловік загинув ще на фронті. Все життя вони будували будинок на своєму подвір'ї, бо в старій хаті, що дісталася художниці від батьків, були важкі умови.

Якось до художниці приїхала делегація Союзу художників України, щоб вручити чергову відзнаку, й застали Примаченко на столі – вона білила стелю, спираючись однією рукою на милицю.

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Серце художниці перестало битися 18 серпня 1997 року. На той час їй було 89 років.