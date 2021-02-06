На випадок біди: маріупольські вогнеборці відпрацювали свої дії у пансіонаті – відео

Маріупольські рятувальники відпрацювали свої навички. Вони тренувались гасити пожежу та евакуйовувати мешканців тамтешнього пансіонату ветеранів війни та праці.

Таку перевірку влаштували після 2 масштабних пожеж: в Харкові у будинку для літніх та у запорізькій обласній лікарні. Смертельні пожежі, на жаль, забрали життя 19 людей.

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Як відбувались навчання

За легендою навчань – з території пансіонату для ветеранів праці та війни начебто йде густий дим. Тож на його ліквідацію виїжджає пожежна автівка з вогнеборцями.

Вишкіл проводять лише на території, бо через пандемію стороннім всередину приміщення не можна.



Маріупольські рятувальники проводять навчання / Фото 24 каналу



Вишкіл у Маруполі / Фото 24 каналу

Що з мешканцями пансіонату

70 пожильців пансіонату з нібито палаючої будівлі заздалегідь вивів персонал закладу. Допомогли й тим, хто не в змозі самостійно пересуватись. Займання вогнеборці ліквідували стрімко, кажуть працівники пансіонату

Якщо станеться пожежа, то хлопці справляться на всі 100%,

– вважає працівниця пансіонату Людмила Путіна.



Літніх людей вивели працівники / Фото 24 каналу

Надзвичайники Донеччини хочуть взятися за позапланові перевірки й медичних закладів на дотримання пожежної безпеки. Але нині на інспекції рятувальників, які працюють неподалік лінії фронту, діє мораторій. Втім вони сподіваються що після трагедій, які нещодавно відбулись, уряд скасує заборону й дасть дозвіл на перевірки.

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