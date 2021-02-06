На випадок біди: маріупольські вогнеборці відпрацювали свої дії у пансіонаті – відео

Джерело:24 канал
Маріупольські рятувальники відпрацювали свої навички. Вони тренувались гасити пожежу та евакуйовувати мешканців тамтешнього пансіонату ветеранів війни та праці.
Таку перевірку влаштували після 2 масштабних пожеж: в Харкові у будинку для літніх та у запорізькій обласній лікарні. Смертельні пожежі, на жаль, забрали життя 19 людей.
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За легендою навчань – з території пансіонату для ветеранів праці та війни начебто йде густий дим. Тож на його ліквідацію виїжджає пожежна автівка з вогнеборцями.
Вишкіл проводять лише на території, бо через пандемію стороннім всередину приміщення не можна.
Маріупольські рятувальники проводять навчання / Фото 24 каналу
Вишкіл у Маруполі / Фото 24 каналу
70 пожильців пансіонату з нібито палаючої будівлі заздалегідь вивів персонал закладу. Допомогли й тим, хто не в змозі самостійно пересуватись. Займання вогнеборці ліквідували стрімко, кажуть працівники пансіонату
Якщо станеться пожежа, то хлопці справляться на всі 100%,
– вважає працівниця пансіонату Людмила Путіна.
Літніх людей вивели працівники / Фото 24 каналу
Надзвичайники Донеччини хочуть взятися за позапланові перевірки й медичних закладів на дотримання пожежної безпеки. Але нині на інспекції рятувальників, які працюють неподалік лінії фронту, діє мораторій. Втім вони сподіваються що після трагедій, які нещодавно відбулись, уряд скасує заборону й дасть дозвіл на перевірки.
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