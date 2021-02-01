У Маріуполі за зґвалтування школяра затримали 23-річного хлопця

Жахливий випадок сексуального насильства стався у ніч проти 31 січня. Жертвою зловмисника став 14-річний хлопець.
Джерело: прокуратура Донецької області
Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід. Якщо його провину визнає суд, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Дивіться також У Львові чоловік з розладами психіки стріляв посеред вулиці: фото
Правоохоронцям не довелося довго шукати підозрюваного. Його затримали у тій самій квартирі, де й стався злочин.
Затриманий, як виявилося, раніше вже мав судимість за нанесення легких тілесних ушкоджень, побоїв та напад на поліцейського.