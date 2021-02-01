У Маріуполі за зґвалтування школяра затримали 23-річного хлопця
Жахливий випадок сексуального насильства стався у ніч проти 31 січня. Жертвою зловмисника став 14-річний хлопець.
Джерело: прокуратура Донецької області
Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід. Якщо його провину визнає суд, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
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Про підозру у скоєнні злочину затриманому вже повідомили.
Що відомо про зґвалтування школяра у Маріуполі
- За даними слідства, неповнолітній постраждалий йшов додому та зустрів свого знайомого.
- Старший за підлітка на 9 років чоловік почав тягнути підлітка до свого житла.
- Там зловмисник нібито й зґвалтував підлітка.
Правоохоронцям не довелося довго шукати підозрюваного. Його затримали у тій самій квартирі, де й стався злочин.
Затриманий, як виявилося, раніше вже мав судимість за нанесення легких тілесних ушкоджень, побоїв та напад на поліцейського.
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