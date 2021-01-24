Мікрорайон "Східний", що у Маріуполі, 24 січня 2015 року обстріляли проросійські бойовики. 30 секунд вогню з "Граду" та "Ураганів" забрали 31 життя. У місті вшанували память загиблих.

Маріупольці приносять лампадки та квіти

Панахида відбулась біля пам'ятного знаку "Загиблим в неоголошеній війні". Про це інформує Маріупольська міська рада.

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Протягом дня маріупольці приносять до пам'ятника квіти та лампадки. А вранці – о 9:15 – у час, коли відбувся обстріл, у Маріуполі зазвучали електросирени.

31 смерть, 117 поранених і зруйнована інфраструктура – наслідки тих страшних 30 секунд. Життя, міста розділилося на "до" та "після". Цей біль неможливо передати словами. Але цей день назавжди об'єднав кожного маріупольця. Ми усвідомили – найцінніше і крихке, що у нас є – людське життя,

– сказав мер міста Вадим Бойченко.

Згідний з мером і голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Він зауважив, що загиблі живуть в серцях доти, доки про них існує пам'ять.

Дивіться фото з панахиди за загиблими:

Що відомо про обстріл Маріуполя у січні 2015 року: