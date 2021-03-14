У Маріуполі п'яна матір прийшла забирати дитину зі школи: директор її "скрутив" – відео

Через агресивну поведінку жінки директору довелось "скрутити" її та викликати поліцію.

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Що розповідають вчителі

За словами педагогів, матір ледве трималась на ногах. Наступного дня завучка навіть не змогла вийти на роботу, бо пішла на рентген. Класній керівничці матір вивихнула плече. Сутички супроводжували крики та гучні матюки. Все чули діти.

Потім приїхала поліція та жінку забрали до відділку. Щоправда, потім відпустили.

Дивіться відео інциденту:

Жінка не зупинилась