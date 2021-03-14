У Маріуполі п'яна матір прийшла забирати дитину зі школи: директор її "скрутив" – відео
У Маріуполі п'яна матір другокласника прийшла забрати дитину зі школи. Педагоги, зважаючи на стан жінки, не віддавали сина та просили, аби за ним прийшла бабуся. У результаті жінка побила завуча і накинулася на директора.
Джерело:0629.com.ua
Через агресивну поведінку жінки директору довелось "скрутити" її та викликати поліцію.
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Що розповідають вчителі
За словами педагогів, матір ледве трималась на ногах. Наступного дня завучка навіть не змогла вийти на роботу, бо пішла на рентген. Класній керівничці матір вивихнула плече. Сутички супроводжували крики та гучні матюки. Все чули діти.
Потім приїхала поліція та жінку забрали до відділку. Щоправда, потім відпустили.
Дивіться відео інциденту:
Жінка не зупинилась
Під вечір матір знову прийшла в школу. Вона намагалась вирвати двері та взяла цеглу. Ймовірно, хотіла вибити вікно. У школі знову викликали поліцію, однак жінка втекла.
Що відомо про горе-матір
- У Маріуполі жінку добре знають. Як пише видання, вона переїхала сюди у 2014 році з Донецька.
- Місцеві жителі розповіли, що матір зловживає алкоголем.
- Син з нею не живе, тому що її співмешканець начебто не приймає.
- Дитина часто буває з бабусею. Жінка позмінно працює в котельні, тож хлопчик ходить із нею.
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