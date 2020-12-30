У Маріуполі суд виніс вердикт донецькому бойовику. 36 літнього зрадника посадили на 4 роки не лише за участь у незаконних російських військових формуваннях, а й за те, що він обкрадав приватні будинки в Маріуполі.

У суді довели, що в 2014 році 36-річний чоловік патрулював райони Донецька й разом із спільниками "ловили" незгодних з діями окупантів. Про це пише пресслужба Донецької обласної прокуратури. Читайте також Зеленський відсторонив Тупицького: експерт пояснив наслідки для України Що відомо про бойовика Після цього він повернувся в Маріуполь. З вересня 2019-го по січень 2020 року колишній бойовик скоїв кілька крадіжок з приватних будинків у Лівобережному районі міста, звідки крав майно жителів.

Суд визнав чоловіка винним за звинуваченнями в участі в незаконних збройних формуваннях і здійсненні крадіжок. Раніше сайт 24 каналу повідомляв, що на Донбасі засудили колишню депутатку Лиманського міської ради Донецької області за сепаратизм. Їй дали умовний строк.