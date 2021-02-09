У Маріуполі померла молода військова з Вінниччини: що відомо

У Маріуполі померла 28-річна Ярослава Коляденко. Про обставини смерті контрактниці родом з Вінниччини наразі не повідомляють.
Про втрату землячки повідомили у рідному селі – у Оратівській селищній територіальній громаді.
Читайте також Кожна смерть – це біль, – Кулеба про обстріли бойовиків і порушення режиму тиші
Родом Ярослава саме з села Оратівка. Вдома у неї залишився 8-річний син та батьки. Жінка проходила військову службу за контрактом в 56-ій окремій механізованій бригаді у Маріуполі.
Під постом селищної ради у фейсбуці односельці висловлюють співчуття та слова підтримки батькам Ярослави.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині померлої військової.
Зазначимо, що від початку 2021 року на Донбасі загинули 6 військових. Останніми 6 лютого Україна втратила двох героїв Назарія Поліщука та Олексія Подвезенного. Вони підірвались на невідомому вибуховому пристрої біля Новомихайлівки. Ще один їхній товариш перебуває у лікарні.
А у 2020 році з Донбасу не повернулись щонайменше 75 українських захисників.